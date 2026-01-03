委內瑞拉歷史一刻！首位女性領導人登場 馬杜洛遭逮捕「副總統接掌政權」

羅德里格斯以立場強硬聞名，常代表委內瑞拉政府應對國際制裁與壓力。（翻攝Delcy Rodríguez臉書）

委內瑞拉首都加拉加斯等地3日凌晨傳出連環爆炸，美國總統川普（Donald Trump）證實，美軍對委內瑞拉發動大規模軍事行動，並逮捕總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫妻，兩人已被帶離該國。隨著總統被捕，委內瑞拉副總統德爾西羅德里格斯（Delcy Rodríguez）在動盪之際接管政權，成為委內瑞拉史上第一位女性領導人。

依法接班還是權力真空？ 委內瑞拉進入關鍵30天

綜合外媒報導，委內瑞拉遭襲後，羅德里格斯透過國營電視台發表聲明，譴責美國的行動是「極其嚴重的軍事侵略」，並稱政府不知馬杜洛夫婦的下落，要求美國政府立即提供馬杜洛的「生命證明」。羅德里格斯強調，此次襲擊已造成官員、軍人及平民傷亡，委內瑞拉已宣布全國進入緊急狀態，動員軍隊全面防禦。

根據委內瑞拉憲法第233條，在總統絕對缺席的情況下，副總統將自動接任臨時領導人，且須在30天內進行新選舉。雖然委內瑞拉官方尚未正式宣布羅德里格斯就任「總統」，但她在事件爆發後迅速發聲、主導政府回應，顯示已經接掌權力。

馬杜洛在紐約遭起訴 罪名有這幾項

現年56歲的羅德里格斯曾任外交部長和制憲大會主席，是馬杜洛最親信的盟友之一。她以立場強硬聞名，常代表政府應對國際制裁與壓力。無論羅德里格斯目前的職位是臨時還是正式，她都已成為委內瑞拉首位女性最高領導人。

美國司法部稍早證實，馬杜洛已在紐約南區聯邦法院被起訴，罪名包括毒品恐怖主義陰謀、古柯鹼進口陰謀、持有軍用機槍等，源自2020年的起訴書，指控他的政權和哥倫比亞叛軍合作，運毒至美國，造成數萬人死亡。目前馬杜洛已被移送紐約監獄，等候審判。美國國務卿盧比歐表示，不會採取進一步軍事行動，強調此舉是對馬杜羅政權的「正義」。

