委內瑞拉民主鬥士衝破禁令深夜抵達挪威 女兒代領諾貝爾和平獎

委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）今（11）日於挪威公開現身。 圖：達志影像/美聯社

[Newtalk新聞] 2025 年諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）在經歷一年半逃亡、排除萬難後，在昨（10）日抵達挪威首都奧斯陸，雖未能趕上頒獎典禮親自領獎，由她的女兒代為領獎，並宣讀母親的致詞：「要擁有民主，我們必須願意為自由而戰。」

《路透社》報導指出，諾貝爾委員會主席弗里德內斯（Joergen Watne Frydnes）日前證實：「我可以確認馬查多已抵達奧斯陸。」據知情人士透露，58 歲的馬查多這次成功的逃亡行動極具戲劇性，她前（9）日從委內瑞拉海岸搭乘船隻秘密離開，輾轉抵達加勒比海的庫拉索島（Curacao），隨後再搭乘私人飛機飛往挪威。

馬查多的女兒安娜（Ana Corina Sosa Machado）代為領取諾貝爾和平獎，並宣讀了馬查多預先準備的得獎感言。馬查多在講稿中強調，這個獎項對委內瑞拉及全世界的深遠意義，她表示：「它提醒著世界，民主對和平至關重要。」更提到，委內瑞拉人民能給世界的教訓是：「要擁有民主，我們必須願意為自由而戰。」

在頒獎典禮上，奧斯陸市政廳掛著馬查多微笑的巨幅肖像。弗里德內斯在致詞時，將馬查多比作曼德拉（Nelson Mandela）和瓦文薩（Lech Walesa）等民主鬥士，並罕見以強硬語氣，向馬杜洛政權喊話。他指出，爭取民主的人們往往被迫在「困難與不可能」之間做出選擇，而馬查多這次行動正是她堅守信念的體現。

馬查多在講稿中提及，委內瑞拉人民並未及時意識到國家正滑向獨裁，她以已故總統查維茲（Hugo Chavez）為例，說明一位曾發動軍事政變的人被選為總統後，許多人誤以為個人魅力可以取代法治，從而導致民主制度被瓦解。

馬查多去年贏得反對派總統初選，但隨後被當局取消參選資格，並自去年八月起轉入地下躲藏。這次她不顧禁令成功抵達奧斯陸，不僅是對馬杜洛政權的沉重打擊，也是國際社會中民主的體現。

