委內瑞拉民兵組織「正搜查美國公民」 美國務院呼籲：盡速撤離！

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）被抓去美國審判後，傳出親政府民兵團體正全面搜索委內瑞拉境內的美國公民。美國國務院10日發布安全警示，呼籲美國公民盡速從委國撤離。同時間委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）將與川普政府重啟外交會談，顯示雙方合作機率大增。

委納瑞拉民眾於首都抗議美國逮捕總統馬杜洛。（圖／達志影像）

美國國務院於10日發布安全警報，指出與被逮捕的馬杜洛友好的民兵團體「集體組織」（Colectivos）正於委國路上隨機攔查，搜尋任何美國公民及支持者，且可能以各種理由要求查看證件。呼籲當地的美國公民隨時警戒並審慎行動，並盡速搭機離境。當地記者及社運人士也確實目擊，民兵全副武裝於首都攔查車輛且設置哨站。

另一方面，委內瑞拉外交部長吉爾（Yvan Gil）於9日表示，代理總統羅德里格斯決定跟美國互設外交使團，並開始跟美方啟動外交接觸；美國政府人員及外交官在9日抵達委內瑞拉首都卡拉卡斯，就重啟美國大使館做出初步評估；兩國將於10日在卡拉卡斯進行恢復外交關係的會談。委內瑞拉同樣也派遣使團前往華盛頓，且開始釋放國內政治犯。

