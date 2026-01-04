委內瑞拉民眾憂危機 急囤物資.加油車隊綿延

委內瑞拉 / 綜合報導

不少台商也在委內瑞拉經商，委國被襲擊後，民生物資大致上沒有短缺，但預期心理，讓不少地方都有購物潮。像是超市門口就排起長長人龍。當地台商也表示，委國除了首都及一線大城，油料供給都比較不穩，有可能排了一兩個小時，還是無油可加。大家得靠社群軟體互助通報哪裡有油。外交部則表示，旅居委國的台灣僑胞約200多人，目前都安全無虞。

不分大小車輛整齊排著一整列幾乎看不見盡頭，全都是為了加油而來，委內瑞拉被美國突襲除了首都及一線大城，其他地區想加油恐怕更難。

委內瑞拉台灣青商會會長游先生說：「首都汽油沒問題，但是外省的部分，可能汽油就會比較有問題，我今天有出去排隊加油，但是我沒有加到油，因為排了大概一個半小時，距離我到加油站前面，大概還有15台車，加油站就說，汽油已經被加完了。」

類似這樣狀況其實已經好幾年，大家都得透過社群軟體上的群組互助通報，才知道今天到底哪家加油站有機會，委內瑞拉台灣青商會會長游先生說：「現在，在哪個加油站有在加油，然後排隊的情形是怎樣，對，所以這個群組也會互相通報。」

游先生也表示民生物資基本上沒有短缺，但的確有更多的購物人潮出現，法新社也觀察到，首都卡拉卡斯被襲擊後，超市湧入更多的民眾，排隊人龍遶過街角前進速度相當緩慢，離開的人都是大包小包，麵包雞蛋更是必買的日用品，但對當地民眾來說這樣的狀況已經習以為常。

當地民眾說：「這基本上是本能，顯然我們已經經歷了六年的物資短缺生活。」國家可能被美國接管，未來會如何，民眾也希望能有更清楚的答案。

