委內瑞拉油質差、百廢待舉 川普石油大計難題多

（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國總統川普提出美企巨頭重回委內瑞拉提振長期低迷的石油產能、鞏固美國主導石油地位。但業界指需多年時間與數百億美元投資，委內瑞拉的石油產量才有可能回升到過去水準。

華爾街日報引述知情人士披露，距1月3日成功拘捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）約1個月前，川普曾告訴幾名美國石油業高層「先準備好」（Get ready），形同暗示委內瑞拉將出現重大變化。不過川普並未向對方透露突擊行動的具體細節。

● 石油儲量全球之冠 卻多為難開採重油

紐約時報指出，委內瑞拉已探明的石油儲量估計約3000億桶居世界之冠，約佔全球儲量18%。委內瑞拉在馬杜洛掌權陷入經濟危機前，石油日產量約為350萬桶，現則掉到只剩約90萬桶。

委內瑞拉石油儲量主要集中在東部、面積約5.2萬平方公里的奧利諾科石油帶（Orinoco Belt），但大部分都屬於含硫量高、含氫量低的超重油。這類濃稠原油常溫下接近瀝青狀態，若要開採須仰賴蒸汽注入等先進技術及特殊提煉過程。

由於重油處理起來困難，開採過程比傳統原油更複雜、成本更高且更耗能，產生的碳排也遠高於輕質原油。

在將近20年前康菲石油（ConocoPhillips）、埃克森美孚（ExxonMobil）拒絕接受委內瑞拉政府條件而退出當地，資產隨後也遭沒收。目前仍在委內瑞拉營運的美國石油公司只剩雪佛龍（Chevron）。

萊斯大學（Rice University）拉丁美洲能源項目主任莫納迪說：「全球所有石油巨頭乃至一些較小公司，都會密切關注事態發展，但前提是當地必須先有政治穩定與政策明確性。」

● 供電、基建、安穩環境 美企重返前難題多

他指出，若要委內瑞拉恢復到過去高峰時產量，投資金額恐得高達1000億美元並需耗時約10年，而且還必須假設這段期間內企業能在毫無阻礙的情況下運作。

委內瑞拉電力系統瀕臨崩潰，為高能耗的石油生產帶來極大不確定性。在當前油價相對偏低、全球能源轉型反覆不定導致未來需求前景不明的情況下，產業分析人士認為，石油公司會否重新投入數百億美元到委內瑞拉不無疑問，尤其在缺乏至少10年投資安全保障的前提下。

顧問企業ClearView Energy Partners總理經布克（Kevin Book）表示，石油公司希望簽署的是能長期受保障、確信能履約的合同，但目前委內瑞拉並不存在能履行這類合約的政府。

布克說：「在投入龐大資金並開始實際營運之前，你還需要一個穩定的國家，具備可靠的電力系統、正常運作的港口，以及可用的人力資源。要讓這事成功需要考量的因素非常多。」

華爾街日報指出，雪佛龍與其他石油巨頭必須思考的問題包括：日後委內瑞拉誰掌權、合約將遵循哪些政策、法治狀況能否保障履約性、原油出口能力以及修復基礎設施的成本。即使石油公司最終決定投資，委內瑞拉的石油產量也需要多年時間才會出現顯著成長。

知情人士指出，儘管雪佛龍具備比其他美企更好的條件擴大在委內瑞拉投資，但雪佛龍當前更傾向維持現有產量，並專注於確保當地員工安全。（編譯：陳亦偉）1150106