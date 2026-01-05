委內瑞拉現在誰管事？代理政府宣示效忠馬杜洛：政權「更加團結」
美國總統川普3日在記者會中多次表示，美國將接管委內瑞拉。不過在委內瑞拉首都卡拉卡斯，效忠馬杜洛的政府仍然執政，已宣誓成為代理總統的羅德里格斯也譴責美國的奇襲行動。
路透社報導，執政的「委內瑞拉統一社會主義黨」（PSUV）4日公開一段音檔，委國內政部長卡貝尤（Diosdado Cabello）在錄音中說：「革命部隊現在更加團結，我們只有一個總統，他的名字是馬杜洛。不要讓敵人的挑釁得逞。」
馬杜洛3日遭蒙眼、上銬被帶走的畫面，震撼委內瑞拉。這是美國繼1990年入侵巴拿馬逮捕軍事強人諾瑞嘉（Manuel Noriega）之後，最具爭議的干預他國行動。
委國憲法法庭4日已任命副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）出任代理總統，為期90天。但身兼石油部長的她在宣誓就職時表示，真正的總統仍是馬杜洛。
委國國防部長羅培茲（Vladimir Padrino Lopez）4日也在國營電視台宣讀聲明，支持羅德里格斯擔任代理總統。他並譴責美國的「冷血」攻擊造成士兵、平民與「大批」馬杜洛隨扈喪命，但他並未提出相關證據。
石油是委內瑞拉最主要財源，羅德里格斯擁有豐富的石油相關知識，而且在產業界人脈甚廣，長期被認為掌握最大實權的馬杜洛人馬。她的公開表態與川普宣稱她會與美國合作的說法截然不同。
川普4日接受美媒《大西洋》訪問時說，在馬杜洛被捕後，羅德里格斯曾向美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）致謝，還表示委內瑞拉官員都會與美國合作。川普揚言，羅德里格斯若「沒做對的事」，恐付出比馬杜洛更慘重的代價。
