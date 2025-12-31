委內瑞拉痛批美台軍售！外交部這句話反嗆

▲美國近期以打擊毒品販運為由，在委內瑞拉周邊地區加大軍事行動。圖為「福特號」（USS Gerald R. Ford）打擊群。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 儘管外界批評美國總統川普對委內瑞拉附近海域毒梟的攻擊行動已超越憲法權限，但美國攻擊委內瑞拉沿海運毒船隻的行動持續進行。在中國發動圍台軍演之際，委國外交部趕緊附和中國，除重申「台灣是中國領土不可分割一部分」外，還表示堅決反對美國對台進行大規模軍售。對此，我國外交部今（31）日痛批，委內瑞拉再次扈從中國以謊言欺瞞世人，也無法改變中華民國與中華人民共和國互不隸屬的事實。

對於委內瑞拉外交部於29日公開妄稱美國對台軍售是干涉中國內政且破壞區域穩定，並謬引所謂「一中原則」否定台灣主權地位的不實論述，外交部透過新聞稿表達嚴正抗議並予以嚴厲譴責。

廣告 廣告

外交部重申，中華民國台灣為主權獨立的民主國家，與中華人民共和國互不隸屬，中國從未統治過台灣一天，任何扭曲台灣主權地位、否定台灣人民民主選擇的言論，均無法改變國際公認的兩岸現狀。中國持續在台海及鄰近區域進行軍事挑釁及恫嚇，不斷破壞亞太地區和平穩定及以規則為基礎的國際秩序。即便委內瑞拉再次扈從中國以謊言欺瞞世人，也無法改變前揭事實。

外交部建議委國政府，與其無禮貶損他國國家主權，不如先檢視自身缺乏民意基礎的統治正當性，委國執政者當前要務應該是回應委國人民對於民主、自由、人權、法治及基本生活尊嚴的需求。

外交部強調，台灣作為負責任的國際社會成員，始終秉持守護和平與自由的信念，持續強化自身國防，展現自我防衛的堅定決心，並與美國及其他安全夥伴團結合作，致力維繫台海及區域的和平、穩定與繁榮。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

共艦演習遭班超軍艦火控雷達鎖定？海軍：採取必要防禦警告

監控共軍演習缺席！徐巧芯爆承德艦集體職場霸凌 海軍回應了

共軍無人機俯瞰台北101？專家批心理戰：AI變造誤導國人