委內瑞拉石油流向美國 陸獨立煉油廠擬改採伊朗原油替代

美軍日前綁架委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子至紐約後，美國總統川普於6日宣布，委內瑞拉已同意向美國出口價值高達20億美元（約632億元新台幣）的委內瑞拉原油。此舉預計將大幅縮減銷往大陸的廉價原油配額，預計未來幾個月，大陸煉油廠將轉向採購伊朗或俄羅斯等其他受制裁來源的重質原油，以填補供應缺口。

《路透社》7日報導，這項價值20億美元的出口協議，旨在將委內瑞拉石油流向從亞洲重新引導回美國市場。根據Kpler數據，大陸在2025年平均每日進口約38.9萬桶委內瑞拉原油，約佔其海運原油總量的4%。分析師指出，由於委內瑞拉主要港口的亞洲裝貨作業自1月1日起已幾乎停擺，這對高度依賴折扣重質原油維持利潤的大陸獨立煉油廠衝擊最大。然而，由於目前仍有約1200萬桶已裝船的「在途物資」正往亞洲行駛，預計足以支撐大陸約75天的需求，緩解了立即性的供應危機。

市場觀察家指出，雖然供應面臨收緊，但由於俄羅斯與伊朗的替代貨源充足，大陸獨立煉油廠預計不會急於搶購非制裁原油。目前委內瑞拉「馬里原油（Merey Crude）」的即期報價折扣已縮減至每桶較「布蘭特原油（ICE Brent）」低10美元（約316元新台幣），遠低於上個月的15美元（約474元新台幣）折扣，交易幾乎陷入停滯。相較之下，伊朗重質原油（Iranian Heavy）目前報價約為每桶折價10美元，被視為最經濟的替代選擇，預計煉油廠將於3月至4月的採購週期中正式轉向。

除了制裁貨源，大陸煉油廠亦可能考慮採購如加拿大、巴西、伊拉克或哥倫比亞等非制裁原油。其中，隨著美國需求預期下降，加拿大透過跨山擴建管道（Trans Mountain Expansion）出口的冷湖原油（Cold Lake）本週折價幅度已進一步擴大。然而，軍事政治局勢的劇變，已實質終結了馬杜洛政權過去與北京之間的「以油抵債」模式，美國在西半球的戰略介入，正促使全球原油流向發生近十年來最劇烈的板塊遷移。

