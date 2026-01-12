委內瑞拉石油計畫還沒開始就受挫 川普點名油企批「他們玩得太精明了」

美國總統川普1月11日表示，由於埃克森美孚公司最高主管對委內瑞拉前總統馬杜洛（Nicolas Maduro）倒台後的石油投資計畫表達疑慮，他傾向將該公司排除在委內瑞拉相關事務之外。



川普在從佛羅里達州西棕櫚灘出發的空軍一號上，對記者表示：「我不喜歡埃克森美孚的回應，他們玩得太精明了。」

川普簽署行政命令確保



在1月9日與石油業高管舉行的會議中，川普試圖安撫這些公司的疑慮，並強調他們將直接與美國政府合作，而非委內瑞拉當局。

然而，有些公司並未被說服。埃克森美孚執行長伍茲（Darren Woods）表示：「如果檢視目前委內瑞拉的商業結構與框架，現在根本無法投資。」埃克森美孚是美國最大的石油公司。埃克森美孚發言人並沒有立即回應這些說法。

同樣在1月9日，川普簽署一項行政命令，希望確保委內瑞拉石油收入不受司法程序影響。這項行政命令於10日公開，內容指出，如果這些資金被扣押用於司法用途，可能會破壞美國確保委內瑞拉經濟與政治穩定的關鍵努力。委內瑞拉過去有國家資產被扣押的紀錄，加上持續的美國制裁，以及數十年來政治局勢的不確定性。

川普已扣押運送委內瑞拉石油的油輪



在馬杜洛被捕後，讓美國石油公司投資委內瑞拉並協助重建該國基礎設施，已成為川普政府首要目標。

白宮以經濟角度來框架對委內瑞拉的「管理」努力，川普已扣押運送委內瑞拉石油的油輪，並表示美國將接管先前受制裁的3000萬至5000萬桶委內瑞拉原油銷售，並計劃無限期掌控全球銷售。



