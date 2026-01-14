委內瑞拉示好？釋放美4公民 特使、反對派領袖撞期訪華府

委內瑞拉代理總統羅德里格斯（左）與反對派領袖馬查多。美聯社、路透社



美國總統川普表示願意與委內瑞拉代理總統會面後，外媒週二（1/13）透露，委國週四（1/15）將派遣特使前往華府，與美國高層官員會晤。值得注意的是，委國反對派領袖馬查多亦將在同日赴美與川普會談。

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦本月初被美軍抓捕後，由副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）代理總統職務。川普（Donald Trump）持續透過石油禁運對委國施壓，宣稱要「接管」當地之際，雙方正在尋求恢復外交關係。

彭博（Bloomberg News）引述知情人士透露，委內瑞拉駐英國大使館的使團團長、前外長普拉森西亞（Felix Plasencia），應羅德里格斯之邀，計畫於週四赴美訪問。

資深外交官普拉森西亞一直是羅德里格斯的親密顧問，當後者於2014年至2017年擔任外長期間，前者就是外交部的禮賓司司長，並在2021年至2022年接任馬杜洛政府的外交部長一職。

然而，美國官員也表示，2025年諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）預計將在同日會晤川普。

隨著馬杜洛失去統治權，各方勢力正在爭相填補委內瑞拉權力真空的局面。川普本月稍早選擇與馬杜洛的長期副手羅德里格斯合作，稱儘管馬查多在2023年的反對派初選中贏得超過90%選票，但她尚未做好領導國家的準備。

部分川普幕僚長期主張以羅德里格斯當作過渡人選。他們認為，相較於讓馬查多或其支持的2024年總統候選人龔薩雷茲（Edmundo Gonzalez）接任，逐步過渡將減少社會動盪。馬查多因被禁止參選，轉而支持龔薩雷茲。

美國代表團上週已訪問卡拉卡斯，探討在美國大使館關閉逾6年後的重啟事宜。

美國有線電視新聞網（CNN）則引述知情人士透露，委內瑞拉臨時政府週二首次釋放羈押的美國公民，至少有4人獲釋。馬杜洛被捕後，委國為滿足華府要求，此前已讓數十名政治犯重獲自由。

