委內瑞拉移交5000萬桶石油！川普監管所得

▲美國總統川普表示，委內瑞拉將向美國移交3000萬至5000萬桶原油，所得由他本人監管。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國自去年12月中旬起，對委內瑞拉祭出封鎖設施，數百萬桶原油無法出口。川普6日表示，委國將向美國移交3000萬至5000萬桶受制裁原油，販售後所得款項將由他本人監管。

川普6日在自家社群Truth Social發文，很高興的宣布，委內瑞拉臨時當局將向美國移交3000萬至5000萬桶高品質、受制裁的石油。這些石油將以市場價格出售，所得款項將由我、美國總統監管，以確保其用於造福委內瑞拉和美國人民」。川普也已要求能源部長賴特（Chris Wright）立即執行這項計劃，石油將由儲油船運輸，直接運抵美國的卸貨碼頭。

《路透社》報導，五位政府、產業和航運消息人士表示，加拉加斯和華府官員正討論委內瑞拉原油出口事宜，這項協議將轉移委國對中國的石油供應轉移，同時幫助委內瑞拉國家石油公司（PDVSA）避免進一步減產。

委內瑞拉有數百萬桶石油裝載在油輪和儲油罐中，但由於川普自 12 月中旬以來實施的出口封鎖，這些石油一直無法運出。

過去十年，中國是委內瑞拉石油的主要出口國，尤其在2020年美國制裁與委內瑞拉進行石油貿易的公司後，中國對委國更顯重要。

消息人士指出，相關官員本週持續針對可能的銷售機制進行協商，包括透過拍賣方式讓有意願的美國買家參與原油競標，以及向PDVSA的商業夥伴核發美國許可證，以促成供應合約。消息人士指出，美、委雙方也討論過，未來是否可將委內瑞拉原油用於補充美國戰略石油儲備。

消息人士稱，由於石油禁運，委內瑞拉國家石油公司（PDVSA）的石油儲存空間即將耗盡，因此該公司已不得不削減產量。如果PDVSA無法盡快找到石油出口途徑，則將不得不進一步減產。

