委內瑞拉稱「美對台軍售違反一中原則」 外交部反嗆：不如先檢視自身統治正當性

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

對於委內瑞拉外交部29日公開妄稱美國對台軍售是干涉中國內政且破壞區域穩定，並謬引所謂「一中原則」否定台灣主權地位的不實論述，外交部表達嚴正抗議並予以嚴厲譴責，反嗆與其無禮貶損他國國家主權，不如先檢視自身缺乏民意基礎的統治正當性。

外交部重申，中華民國台灣為主權獨立的民主國家，與中華人民共和國互不隸屬，中國從未統治過台灣一天，任何扭曲台灣主權地位、否定台灣人民民主選擇的言論，均無法改變國際公認的兩岸現狀。

廣告 廣告

外交部表示，中國持續在台海及鄰近區域進行軍事挑釁及恫嚇，不斷破壞亞太地區和平穩定及以規則為基礎的國際秩序。即便委內瑞拉再次扈從中國以謊言欺瞞世人，也無法改變前揭事實。外交部建議委國政府，與其無禮貶損他國國家主權，不如先檢視自身缺乏民意基礎的統治正當性，委國執政者當前要務應該是回應委國人民對於民主、自由、人權、法治及基本生活尊嚴的需求。

台灣作為負責任的國際社會成員，始終秉持守護和平與自由的信念，持續強化自身國防，展現自我防衛的堅定決心，並與美國及其他安全夥伴團結合作，致力維繫台海及區域的和平、穩定與繁榮。

原始連結







更多華視新聞報導

將台灣劃入承認巴勒斯坦國 外交部回應「暫無規劃」：對台主權不尊重

安理會俄中聯手發言 指責美國恐嚇委內瑞拉

台納入中認巴勒斯坦國 外交部：有失尊重

