委內瑞拉稱「美對台軍售」干涉中國內政 外交部嗆：扈從中共欺瞞世人

針對委內瑞拉外交部稱美對台軍售是干涉中國內政，外交部今天（31日）反嗆，與其無禮貶損他國國家主權，不如先檢視自身缺乏民意基礎的統治正當性。（資料照片／陳凱貞攝）

委內瑞拉外交部日前稱美國對台軍售是干涉中國內政且破壞區域穩定，並引述「一中原則」否定台灣主權地位。外交部今天（31）對此表達嚴正抗議並予以嚴厲譴責，中國持續在台海及鄰近區域進行軍事挑釁及恫嚇，不斷破壞亞太地區和平穩定，即便委內瑞拉再次扈從中國以謊言欺瞞世人，也無法改變事實。

外交部重申，中華民國台灣為主權獨立的民主國家，與中華人民共和國互不隸屬，中國從未統治過台灣一天，任何扭曲台灣主權地位、否定台灣人民民主選擇的言論，均無法改變國際公認的兩岸現狀。

外交部提到，中國持續在台海及鄰近區域進行軍事挑釁及恫嚇，不斷破壞亞太地區和平穩定及以規則為基礎的國際秩序。即便委內瑞拉再次扈從中國以謊言欺瞞世人，也無法改變事實。

外交部建議委國政府，與其無禮貶損他國國家主權，不如先檢視自身缺乏民意基礎的統治正當性，委國執政者當前要務應該是回應委國人民對於民主、自由、人權、法治及基本生活尊嚴的需求。

外交部強調，台灣作為負責任的國際社會成員，始終秉持守護和平與自由的信念，持續強化自身國防，展現自我防衛的堅定決心，並與美國及其他安全夥伴團結合作，致力維繫台海及區域的和平、穩定與繁榮。



