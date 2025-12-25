委內瑞拉經濟崩潰倒數？傳白宮令美軍連2月「隔離」石油進出

2025年12月21日，一艘油輪停靠在委內瑞拉的卡貝友港。美聯社



美國官員週三（12/24）向路透社透露，白宮已下令美軍在未來至少兩個月內，專注於執行對委內瑞拉石油的「隔離」（quarantine）行動，顯示華府當前更傾向於透過經濟手段而非軍事手段向委國總統馬杜洛施壓。

報導指出，儘管美國總統川普（Donald Trump）針對委內瑞拉的具體目標尚未公開表態，但他私下已施壓馬杜洛（Nicolas Maduro）離開委國。川普週一曾表示，馬杜洛下台是明智之舉。

美國官員指出，行動至今已對馬杜洛施加巨大壓力，「我們相信除非委內瑞拉同意向美國做出重大讓步，否則該國將在1月底面臨經濟災難。」

該官員進一步指出，儘管軍事選項依然存在，但當前重點在於先透過制裁施加經濟壓力，以達成白宮期望的結果。

路透社觀察到，本月稍早，川普下令「封鎖」（blockade）所有進出委內瑞拉的受制裁油輪，但白宮官員此次改用「隔離」一詞，此舉似乎與1962年古巴飛彈危機期間的表述相呼應。

美國總統甘迺迪（John F. Kennedy）政府當時為避免古巴飛彈危機升級而採用「隔離」一詞。時任國防部長的麥納瑪拉（Robert McNamara）於2002年表示：「我們稱之為隔離，因為封鎖是戰爭的詞彙。」

川普指控委內瑞拉向美國傾銷毒品，並持續轟炸據稱載運毒品的南美洲國家船隻，引發多國譴責。川普也多次威脅將對陸地毒品據點進行打擊，並授權中情局（CIA）對委國展開秘密行動。

美國海岸巡防隊本月已在加勒比海攔截兩艘滿載委內瑞拉原油的油輪。路透社報導稱，海岸巡防隊正等待增援部隊，針對一艘名為「貝拉一號」（Bella-1）的受制裁船隻執行第3次扣押行動

五角大廈已在加勒比海地區集結超過1.5萬人的部隊，其中包含一艘航空母艦、11艘軍艦及10多架F-35戰機。美國週二告知聯合國，將「最大限度地」實施制裁，以切斷馬杜洛的資源管道。

