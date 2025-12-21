委內瑞拉緊張加劇 巴西與阿根廷峰會發言互槓

法新社報導，隨著美國總統川普(Donald Trump)擴大對委內瑞拉施壓，巴西總統魯拉(Luiz Inacio Lula da Silva)和阿根廷總統米雷伊(Javier Milei)20日在區域峰會中，因為委內瑞拉的命運而公開交鋒。

魯拉和米雷伊是在南方共同市場(Mercosur)峰會發表談話，這項會議的議程之一，是一項與歐盟的未來貿易協議。

但有關委內瑞拉的緊張局勢浮上檯面，魯拉警告武裝衝突恐引發「人道災難」，而米雷伊則讚揚川普的武力威脅。

美國最近數月加強在加勒比地區的軍事存在，並對這個地區和太平洋的被控販毒船隻發動空襲，聲稱這是在打擊毒品走私。但委內瑞拉強人馬杜洛(Nicolas Maduro)表示，此舉是旨在推翻卡拉卡斯(Caracas)政權的更廣泛行動之一。而川普也在本週表示，不排除戰爭的可能性。

委內瑞拉曾是南方共同市場成員之一，但已在2016年被暫停資格。

魯拉20日在南部城市伊瓜蘇(Foz do Iguacu)舉行的峰會開幕致辭時說，武裝干預委內瑞拉將釀成西半球的人道災難，並在全球樹立一個危險先例。

但身為川普盟友的米雷伊，隨後也發表對情勢的看法，表示阿根廷歡迎美國和川普施壓來解放委內瑞拉人民，認為在這項議題上膽小怯弱的作法已經行不通了。

美國政府指控馬杜洛領導「太陽集團」(Cartel of the Suns)，馬杜洛已駁斥這項指控。川普並宣布對所有進出委內瑞拉的受制裁油輪實施封鎖。

阿根廷、巴西、巴拉圭和烏拉圭原本希望能在20日與歐盟敲定協議，成立世界最大的自由貿易區，而歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)和大多數歐盟成員國也同樣希望。

然而，這項協議遭到農民的強烈反彈，特別是法國與義大利，如今已推遲至明年1月。