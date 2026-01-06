委內瑞拉緊急狀態生效！警方展開全國搜捕 鎖定支持美軍者

委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）。（圖／翻攝自Delcy Rodríguez臉書）





委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）遭美軍突襲逮捕並押往美國後，委內瑞拉政府於週一（5日）正式宣布全國進入緊急狀態。

根據最新公開的法令內容，委國高層已對警方下達代號為「鐵拳行動」的秘密指令，要求立即在全國範圍內展開大搜捕，對象鎖定所有涉嫌支持或宣傳美軍武裝攻擊的「親美人士」。

政府簽署秘密指令 鎖定社群宣傳與情報通敵者

根據路透社與美聯社報導，委內瑞拉內政部已簽署秘密公文，授權執法單位與親政府武裝力量對特定對象進行清算。

廣告 廣告

搜捕對象包含在社群媒體公開歡迎美軍行動的民眾、被控提供美軍情報的反對派領袖及其幕僚，以及被認定為美軍侵略行為進行宣傳的媒體從業人員。委國官方代理官員在電視談話中強調，任何慶祝美軍侵略之行為皆將被視為「叛國罪」。

緊急狀態暫停公民權利 警方搜索不需令狀

週一正式生效的緊急狀態法令賦予執法部門極大權限。法令內容顯示，政府已暫停部分公民權利，包含警方進入私宅搜索不再需要搜索令狀，並嚴格限制任何集會結社。

此舉旨在防範國內出現支持美方扶持政權的聚集活動。同時，委內瑞拉軍方內部亦展開大規模忠誠調查，以防止軍官體系出現轉向或叛逃情況。

國際人權組織發出警訊 擔憂標籤化釀人權危機

針對委國政府的大搜捕行動，人權觀察（Human Rights Watch）與大赦國際等組織已發出警訊。

人權組織指出，「親美人士」的定義在法令下被無限擴大，擔憂許多普通市民僅因對現狀不滿，就可能被列入搜捕名單。目前委國內部局勢高度緊張，各主要城市均有大量武裝力量巡邏，國際社會正密切關注後續人權狀況。

更多東森新聞報導

被男友騙去柬埔寨！女網紅骨折流落街頭「變瘋癲大媽」

快訊／美國副總統范斯住所遇襲！窗戶玻璃破碎 警已鎖定一名嫌犯

不斷更新／馬杜洛世紀大審前 資產在瑞士資產遭凍結

