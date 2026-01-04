委內瑞拉總統夫婦為何會一舉被逮？ 張延廷爆「軟殺＋硬殺」

美國3日對委內瑞拉等多個地點發動空襲，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦。前空軍副司令張延廷表示，美國在科技上軟殺、硬殺的能力，完全掌握馬杜洛的生活起居，如入無人之境。

張延廷4日在《中天辣晚報》 節目中表示，這就是美國在科技上的能力，完全掌握馬杜洛，馬杜洛變成一個透明的，他在什麼地方、生活起居，這種慣性的流程，美國掌握到了，所以美國三角洲部隊一進去的時候，如數家珍。美國在電腦兵棋推演，還有實際上的這種演訓，早就通通做完了，只是把劇本由演訓變成實際，就把馬杜洛抓起來了。

張延廷接著表示，電磁制壓讓委內瑞拉的防空系統沒辦法作用，包含兩個營的S-300，還有鎧甲的短程防空飛彈、三毛櫸短中程防空飛彈，通通失效，沒辦法啟用。一個是硬殺，做一個重點摧毀，可以看出火光沖天。另外一個是軟殺，就是電磁壓制，讓系統當掉。美國這些超低空直升機進去之後，就如入無人之境，然後就逮捕馬杜洛。所以軟殺跟硬殺，美國已經分析出來，哪些是要硬殺，可能是防空飛彈的指揮車，還有雷達先進行摧毀，因為雷達一摧毀，瞎掉了，空勤就沒辦法掌握了。

張延廷指出，軟殺可能針對一些重要的電磁裝備，還有指管的通信系統，可能還沒完全摧毀，就做電磁制壓，還有這些短程的防空飛彈，讓它們沒辦法發射、沒辦法鎖定要突擊的攻擊直升機跟作戰直升機。軟殺配合硬殺，加上情報的掌握，還有事先的演練，加上美國情監偵比較先進的裝備。美國對委內瑞拉施壓，是從去年9月開始到12月，動手的時候是1月3日，歷經漫長的時間，整個流程來看，美國是有所準備的，才能夠一擊奏效，然後以最小的損失達到任務。

