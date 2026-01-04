委內瑞拉總統已換人？ 副總統打臉川普：馬杜洛才是唯一元首

2025年3月10日，委內瑞拉副總統羅德里格斯在首都卡拉卡斯發表演講。路透社資料照片



委內瑞拉總統馬杜洛夫婦遭美軍抓捕並押回美國後，美國總統川普3日聲稱，委國副總統羅德里格斯已宣誓就任總統並願與華府合作，但被對方打臉，強調馬杜洛是該國唯一的總統，呼籲美方立即釋放兩人。

美國3日凌晨對委內瑞拉發動「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），將馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦抓捕並押送美國後，總統川普（Donald Trump）在佛州海湖莊園舉行記者會，表示美國將接管委內瑞拉，直到完成權力交接。

廣告 廣告

川普也表示，正與剛「轉正」的委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）合作，美國務卿盧比歐（Marco Rubio）已與羅德里格斯長談，「她基本上願意做我們認為能讓委內瑞拉再次偉大的事」，並轉述羅德里格斯表示「會盡一切努力幫助你們（美國）。」

然而，在馬杜洛夫婦被捕數小時後，委內瑞拉國營電視台VTV播出新聞內容顯示，羅德里格斯3日下午在國防委員會會議上強調，馬杜洛是「委內瑞拉唯一的總統」，要求立即釋放馬杜洛和第一夫人希莉亞（Cilia Flores），與美方說法大相逕庭。

羅德里格斯指控美國「綁架」馬杜洛夫婦的行為已違反國際法，並指責美軍對委內瑞拉的領土完整發起「野蠻攻擊」。她強調，委國政府將下令進入「外部緊急狀態」，呼籲民眾做好保家衛國的準備，並敦促其他拉丁美洲國家支持委內瑞拉。

川普在記者會上還指出，如有必要，美國已準備好對委內瑞拉發動第二波襲擊，但也指在抓獲馬杜洛後，「第一次襲擊非常成功，我們可能不需要進行第二次，我們已做好發動第二波攻擊準備，規模會更大」。

更多太報報導

有片／馬杜洛夫婦上銬押抵紐約畫面曝 1/5曼哈頓受審

美逮捕委國總統馬杜洛 專家：實踐新版門羅主義鞏固美洲秩序

川普：美國治理委內瑞拉至權力交接 「絕對決心行動」有第二波攻擊準備