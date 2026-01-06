委內瑞拉總統被抓懶人包：委內瑞拉曾經多有錢、馬杜洛背景、川普出兵原因、國際與台灣觀點一次看【Yahoo議點通】
是近來的國際大事！美國總統川普3日發文宣布，已俘虜委內瑞拉總統馬杜洛和其妻子佛羅雷斯，震驚國際。委內瑞拉在哪裡？曾經「富到流油」錢多到什麼程度？委內瑞拉跟美國、中國、俄羅斯的關係為何？馬杜洛是誰？川普為何出兵委內瑞拉、逮捕馬杜洛？國際間、台灣朝野又是怎麼看待此事？Yahoo新聞編輯室帶你一文掌握事件脈絡！
Yahoo議點通整理事件關鍵資訊與各方觀點，帶你快速掌握話題，新聞 「一看就通」!
委內瑞拉在哪裡？曾經「富到流油」錢多到什麼程度？
委內瑞拉位於南美洲北部，首都卡拉卡斯（Caracas），從美國邁阿密直飛僅約四小時。台灣人多半因棒球認識委內瑞拉，卻少有人知道，這個國家曾是全球最富裕的國家之一。
委內瑞拉擁有全球已探明最大的石油儲量，是石油輸出國組織（OPEC）創始國，1950年代真的「富到流油」。
根據NationMaster資料，當時委內瑞拉人均GDP一度高居全球第四，是日本的四倍、中國的12倍。1970年代石油危機讓油價暴漲四倍，委內瑞拉意外暴富，卡拉卡斯街頭滿是美國豪車品牌凱迪拉克（Cadillac），中產階級動不動就飛去邁阿密血拼，對店員說：「Ta barato, dame dos」（太便宜了，給我兩個），還催生了邁阿密著名的「Dame dos」文化。
石油，造就了富裕，也造成了地獄。
暴利讓委內瑞拉過度依賴石油，農業和製造業全面萎縮，糧食及商品高度仰賴進口。加上委內瑞拉多為重質原油，開採成本高，1999年查維茲（Hugo Chávez）上台後與美國交惡，國營石油公司投資不足、貪腐嚴重，又遭國際制裁，產能大幅下滑，2023年石油出口僅約40.5億美元。
2013年後，委內瑞拉GDP累計萎縮80%，通膨曾飆至1,300,000%（也就是說，10元的養樂多變成13萬元，薪水卻不會漲）。約790萬人逃離國家，超過八成民眾陷入貧困，官方月薪只剩約3.5美元。
委內瑞拉跟美國、中國、俄羅斯的關係為何？
石油，讓委內瑞拉經歷了極富和極窮，也讓委內瑞拉經歷了國際關係的拉扯。
美國
委內瑞拉與美國曾經是兄弟盟友，20世紀初起，美國深度介入委內瑞拉石油產業，1950年代，美國國務院的政策文件甚至明確將委內瑞拉石油視為戰時不可或缺的儲備。
然而，1999年委內瑞拉總統查維茲就職後，反美路線與石油國有化政策引發雙邊裂痕。2002年，查維茲一度被政變，他懷疑背後是美國操作，因此成為關係決裂的轉折點，查維茲甚至在2006年的聯合國大會議場，八次稱呼當時美國總統布希為魔鬼。
美國之後持續對委內瑞拉實施多輪制裁，雙方從能源依賴走向戰略脫鉤，至2025年全面封鎖，正式結束百年能源同盟。川普政府甚至在2025年12月將馬杜洛政權及其相關勢力列為「外國恐怖組織」，成為美方後續採取軍事行動的重要法律基礎。
中國
在和美國關係惡化後，委內瑞拉積極轉向中國，雙方自2001年建立戰略夥伴關係，以「貸款換石油」模式深化合作。中國累計向委內瑞拉提供超過600億美元融資，換取長期原油供應，並深度參與住房、鐵路、通訊及數位治理建設。中國也成為委內瑞拉最大石油接收國。
2025年5月，委內瑞拉總統馬杜洛和習近平見面時，習近平對外表示中國與委內瑞拉是「鐵杆友誼」，甚至馬杜洛被抓的前幾個小時，都還在接見中國特使邱小琪，邱小琪也重申「中國和委內瑞拉是久經考驗的戰略夥伴」，足見兩國關係緊密。
俄羅斯
俄羅斯則是介入委內瑞拉的石油開採。2001年後，俄羅斯也成為委內瑞拉主要武器供應者。能源領域方面，俄羅斯企業Roszarubezhneft與委內瑞拉已簽訂合資，期限至2041年，確保俄羅斯在西半球長期的戰略存在及石油收益 。
2025年是俄委關係的另一個轉折點。雙方在5月簽署了「戰略夥伴關係與合作條約」，該條約為期十年且可自動續約，涵蓋了能源開發、核能民用化、金融體系對接以及共同應對制裁等全方位內容，建立長遠的合作夥伴關係。
但一切在馬杜洛被逮捕到美國後，產生變化。
馬杜洛是誰？做過什麼事？
馬杜洛（Nicolás Maduro）原為委內瑞拉已故總統查維茲的親信。2011年查維茲罹癌後，於2012年欽點馬杜洛為副總統與接班人；查維茲在2013年病逝後，馬杜洛正式掌權。
相較於查維茲的強烈個人魅力和草根動員力，馬杜洛執政期間長期面臨低民意支持。在馬杜洛任內，委內瑞拉經濟持續惡化，出現惡性通貨膨脹、物資短缺及大規模社會抗爭，超過700萬人逃離國境。更諷刺的是，2016年委內瑞拉人平均體重下降8.7公斤，2017年更進一步下降3到11公斤，被悲劇性地稱為「馬杜洛減肥法」。
為鞏固政權，馬杜洛擴大軍隊與警察權力，讓安全部門介入公營事業並形成利益網絡，同時加強對異議人士和反對派的鎮壓。
在政治合法性方面，馬杜洛主張自己於2013、2018、2024年三度透過民主選舉當選；但反對派與多個西方國家質疑選舉涉及舞弊和系統性迫害。以2024年大選為例，美國、歐盟等50多個政府拒絕承認馬杜洛當選結果，多名反對派領袖遭迫害或流亡海外。
川普為何出兵委內瑞拉、逮捕馬杜洛？真正的原因是什麼？
美國總統川普（Donald Trump）在，對委內瑞拉首都卡拉卡斯發動陸空聯合突襲行動，並成功俘虜馬杜洛及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）。這項軍事任務被稱為代號「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），是美國自1989年出兵巴拿馬以來，在拉丁美洲規模最大的軍事行動，引發各界矚目。
馬杜洛與其妻被逮捕後，隨即遭美軍押解離境並送至紐約，接受美國聯邦法院的審判。你可能想問，川普為何出兵委內瑞拉、抓捕馬杜洛？簡單來說，大致可細分為「掃蕩毒品國家」、「馬杜洛當選合法性」、「解決黑幫移民」、「能源經濟背景」、「地緣政治與能源經濟背景」等因素，以下分項敘述。
掃蕩毒品國家
2020年3月，美國紐約南區聯邦地區法院就指控馬杜洛涉嫌跨國販毒、謀畫毒品恐怖主義；當時，美國國務院對馬杜洛發出1500萬美元的通緝懸賞。2025年8月，美國司法部長邦迪（Pamela Bondi）宣布將通緝懸賞金額增至5000萬美元，並指控馬杜洛政權涉嫌與知名毒販集團結盟，向美國輸出大量摻有芬太尼的古柯鹼等毒品。
，馬杜洛被形容為主導國家級犯罪組織「太陽集團」（Cartel of the Suns）的首腦。，馬杜洛被指控「毒品恐怖主義」和古柯鹼等毒品走私陰謀，以及持有機關槍、破壞性武器針對美國等罪行。對於該指控，馬杜洛與其妻均表示不認罪。
馬杜洛當選合法性
2024年，馬杜洛在執政11年後，再次當選連任。不過，包含美國、歐盟在內的50多國政府都不承認馬杜洛的當選正當性。反對派陣營抨擊，選舉中馬杜洛涉及舞弊、政治迫害與非法作票，相關言論導致反對派屢受打壓。換句話說，川普視馬杜洛為非法掌權的威權政府，此前便曾多次呼籲馬杜洛下台。
解決黑幫移民
馬杜洛2013年接任委內瑞拉總統後，委內瑞拉經濟急速惡化，估計將近800萬名當地人被迫逃亡至世界各地，當中數十萬人前往美國，川普將這個現象歸咎於馬杜洛。此外，川普當局認為，委內瑞拉蓄意向美國輸出「阿拉瓜火車幫」（Tren de Aragua）等不法分子，他們被控涉犯敲詐勒索、人口販運、謀殺等罪行，藉由這些動盪動搖社會根基、削弱美國國力。以美方的立場來看，要守住邊境，就得先鏟除來自卡拉卡斯的禍根。
地緣政治與能源經濟背景
本文第一、二段有提及，委內瑞拉擁有全球最大的石油儲量，加上委內瑞拉是中國、俄羅斯在西半球重要的合作盟友；站在美國的立場，自然不希望敵對勢力擴張。因此在委內瑞拉扶植親美政權，是確保全球能源定價權重回美國手中的做法。
捕獲馬杜洛前，，馬杜洛「不是美國的朋友」，且「明智的做法是離開」。目前，委內瑞拉由副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）代理總統職務，她從起初的譴責美軍，；川普也隨即警告羅德里格斯，若不配合美方，將「付出巨大的代價」。
川普出兵委內瑞拉，國際怎麼看？
委內瑞拉人
馬杜洛被抓後，委內瑞拉國內正反意見並陳。不過，由於馬杜洛長期手握獨裁權力、迫害反對派人士，使得多數人民苦不堪言，因此許多委內瑞拉人民在得知馬杜洛遭捕後，都表示支持並上街慶祝。有男子受訪時提到，許多人說美國只是想要石油，他不以為然地回應，「你們覺得俄羅斯人和中國人，這段時間以來想要的是什麼？難道是玉米餅（Arepa）的食譜嗎？」（）
聯合國理事會
針對委內瑞拉總統馬杜洛被抓到美國受審，聯合國安理會於5日針對委內瑞拉局勢舉行緊急會議，回應這起引發國際關注的突襲行動。（）
聯合國副祕書長迪卡洛（Rosemary DiCarlo）在紐約聯合國總部，向安理會通報美國對委內瑞拉採取的軍事行動，令局勢進入「嚴峻時刻」。她表示，美軍3日在委內瑞拉卡拉卡斯及數個北部州展開行動，傷亡情況不明；委內瑞拉政府已將美方行動定調為違反《聯合國憲章》的軍事侵略，對地區與國際和平構成威脅。（）
歐盟
歐盟4日對委內瑞拉相關情勢，發布聲明呼籲各方保持克制，須遵守國際法原則與《聯合國憲章》，以確保透過和平的方式解決當前局勢，同時必須尊重委內瑞拉人民意願。目前，除了匈牙利之外，歐盟所有成員國皆支持該聲明。（）
歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas），在與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）通話後，也於社群媒體平台X發文指出：「歐盟已多次聲明馬杜洛缺乏正當性，也強烈支持委內瑞拉政權能和平轉移。」（）
中國
中國外交部表示，中方對美方悍然對一個主權國家使用武力，並對一國總統動手深表震驚，予以強烈譴責。中國敦促美方，停止侵犯別國的主權安全。（）
俄羅斯
作為委內瑞拉長期盟友，俄羅斯出聲譴責美國對委內瑞拉採取的軍事行動，沒有站得住腳的理由支持這項行為，並批評美方將「意識形態敵意」凌駕於外交之上。（）
川普出兵委內瑞拉，台灣藍綠白怎麼說？
國防部
國防部認為，委內瑞拉從中國、俄羅斯獲得的武器水準，與美方裝備有所差距，在次次行動中展露無遺。此外，委內瑞拉不單只是使用哪國武器的問題，最關鍵是維修保障問題很大，委內瑞拉平常維修不夠，這點很重要，突顯裝備要不斷維修更新，「敵人在進步，我們也必須要進步」。（）
國民黨鄭麗文
國民黨主席鄭麗文表示，希望此類行動回歸國際法規法。她舉例，從日本首相高市早苗事件到此次中共圍台軍演，可見川普及白宮立場淡然，保持了一定的距離，呼籲執政的民進黨、賴清德，不能再任意玩火，應藉由自身政治智慧，化解台海危機、台海歧異，「不要以為做任何危險挑釁的動作，美國都會來幫我們收拾爛攤子」。（）
民進黨
面對鄭麗文的說法，民進黨立委吳思瑤反擊，鄭麗文是配合「中共敘事」，操作疑美論與棄台論，都是沒有邏輯、不存在且悖離事實的「謬論」。她說，長期和委內瑞拉站在一起的中國，才是現在擔心受怕的一方；而台灣是國際社會的正能量，把台灣類比為委內瑞拉實在是不倫不類。（）
民眾黨柯文哲
前民眾黨主席柯文哲4日批評，這就是大國政治，美國只是赤裸裸地做他想做的事，並稱美國在指責中國時，「有時候也要看看你自己的行為」，戰爭要有道德的正當性。（）
撰稿記者：沈孟燕、陳昭容
核稿編輯：廖梓鈞
