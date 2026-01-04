委內瑞拉總統被抓「焦點全在運動服」 台灣售價近4千

馬杜洛被逮捕時，身上穿的NIKE運動服引起網友討論。（圖／川普IG）





美國昨（3）日發動軍事行動，逮捕委內瑞拉總統馬杜洛與其夫人，兩人將被押送到美國受審。不過有網友發現，馬杜洛被逮捕時，身上穿的是NIKE一款價格近4千元台幣的運動服，掀起網友的討論。

馬杜洛被逮後，美軍將人送上軍艦，移送紐約準備等待審判，白宮官方X帳號放出照片，馬杜洛帶著手銬跟眼罩，身穿灰色運動服，眼上戴著眼罩，右手拿著一瓶水。

馬杜洛身上穿的灰色運動服，是NIKE旗下的「Tech Fleece Sweatsuit」運動服，台灣也有販售，售價為3980元，主打科技材質，不只保暖、還透氣，且快乾。

畫面曝光讓許多網友打趣說，這起行動意外的最大贏家是NIKE。有人開玩笑地在照片上P上NIKE的標誌，寫上Just Do It，還有不少人笑說「這是NIKE的行銷方式嗎」、「美國人抓了穿著美國品牌運動服的總統」。

