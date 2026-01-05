委內瑞拉總統被捕照意外炒紅NIKE！全套灰色運動裝賣到缺貨 網笑：史上最狂帶貨主！

（圖／翻攝自川普twitter、小紅書）

一張照片，直接把國際政治事件拐進時尚圈熱搜！近日社群瘋傳一張畫面，委內瑞拉總統尼古拉斯·馬杜洛被捕後現身美國軍艦時，身上那套灰色運動裝意外成為焦點，不只話題瞬間歪樓，還讓NIKE無預警被推上流量高峰。

照片中，馬杜洛穿著Nike Tech Fleece連帽外套與長褲，全身灰色系、俐落剪裁，加上護目鏡、抗噪耳罩的「功能型配件」，畫面既真實又荒謬，立刻被網友做成「Steal his look」對照圖，直接標出單品價格。結果一查官網，果然這件外套已成話題熱搜款，連平常較冷門的3XL也被網友搶光，帶貨力之猛讓人哭笑不得！

廣告 廣告

（圖／翻攝自小紅書）

其實這張照片最早來自美國總統川普在社群上的貼文，並註明拍攝地點為USS IwoJima。原本嚴肅的政治訊息，卻因為「穿搭太有感」意外翻轉成時尚迷因，網友紛紛留言：「NIKE行銷部門現在應該在開香檳」、「這才是真・國際級曝光」。

（圖／翻攝自川普twitter）

從明星私服、KOL 穿搭，到這次的政治現場直擊，Nike Tech再次證明它的存在感早已超越運動場！當全球網友都在討論同一套運動裝時，誰是主角反而不重要了——能讓大家心甘情願點進官網、順手加進購物車，這波真的只能說：沒想到最大的贏家，竟然是NIKE。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

林俊傑女友「七七」背的「冰淇淋包」被挖出要價近百萬！傳擁紐約、東京房產 網友熱議：這身價不簡單！

章子怡女兒才是「最強星二代」！遺傳媽媽高級國際臉、10歲就推出繪本作品 全網狂讚：顏值才華雙稱霸！

61歲張曼玉一穿西裝帥到封神！久違拍時尚大片 每張都像「時髦教科書」！