委內瑞拉總統被捕震撼全球！Netflix男星爽翻慶祝：今天沒有人不開心

委內瑞拉總統尼古拉斯·馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子3日遭美軍逮捕，並押解至美國受審。消息曝光後引發國際社會關注，也讓部分委內瑞拉裔公眾人物在社群平台上陸續發聲。Netflix影集《王儲的選擇》演員、委內瑞拉出生的歐瑪魯德伯格（Omar Rudberg）便在X與Instagram等社群平台上多次發文，分享自己及家人的「喜悅之情」。

委內瑞拉總統馬杜洛與妻子被逮，並押解至美國受審。（圖／翻攝自X平台 @StateDept）

歐瑪在貼文中表示，自己「這輩子從沒看過委內瑞拉人這麼開心」，並指出這起事件「讓我們對一個全新的委內瑞拉燃起了希望」。他也在IG限動上傳馬杜洛被上銬、戴上眼罩與耳機的畫面，並搭配「丟垃圾」的圖示。相關貼文曝光後，部分粉絲與網友留言表示認同，但也有人對其公開表態提出質疑。

馬杜洛被捕後，歐瑪在IG限時動態發出他被上銬的畫面，並放上「丟垃圾」的圖示。（圖／翻攝自IG @officialomar）

歐瑪出生於委內瑞拉首都卡拉卡斯，6歲時隨母親移居瑞典。他曾是男子團體FO&O成員，之後以個人身分發展音樂事業，並於2021年跨足戲劇圈，在Netflix影集《王儲的選擇》中飾演瑞典王子的秘密情人「西蒙」，至2024年共演出三季。隨著影集在全球播出，他的人氣也水漲船高，在IG與TikTok的追蹤人數至今皆突破200萬，X平台亦累積超過46萬名追蹤者，顯示其在國際娛樂圈具備高關注度。

歐瑪去年在諾貝爾和平獎展覽開幕式上演唱《Venezuela》。（圖／翻攝自IG @officialomar）

此外，歐瑪於去年12月受邀在諾貝爾和平獎展覽開幕式獻唱歌曲《Venezuela》（委內瑞拉），該展覽旨在致敬諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado）為民主所做的貢獻。歐瑪事後分享與馬查多的合照，並在社群平台寫道：「謝謝María Corina，謝謝你為我們國家、為我們委內瑞拉人所做的一切，謝謝你如此勇敢、堅強且偉大。我會永遠在這裡為你歌唱。委內瑞拉萬歲！」

歐瑪魯德伯格（圖右）去年曾在諾貝爾和平獎展覽開幕式為反對派領袖馬查多（左）獻唱。（圖／翻攝自IG @officialomar）

在馬杜洛遭逮捕的消息傳出後，歐瑪也持續於X平台發文慶祝，他提到，「我的家人都非常開心。我媽媽很開心。我認識的委內瑞拉人，今天沒有一個人是不快樂的。我那些仍然生活在委內瑞拉的家人，也比以往任何時候還要快樂。」他也在TikTok分享演唱《Venezuela》的影片，並附上西班牙文表示：「我的心與委內瑞拉同在。與委內瑞拉人民同在……我愛你，我的委內瑞拉。我希望你和所有委內瑞拉人民都擁有最好的未來。直到永遠。」

針對外界出現的質疑聲音，歐瑪回應說：「我真希望這些年來，當委內瑞拉政權和馬杜洛殺害自己的人民、讓人民挨餓的時候，世界也能給予同樣的關注與力量。我一直在出錢幫助我的家人，並協助他們逃離那個國家。你們當時都去哪了？」

