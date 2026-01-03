委內瑞拉總統馬杜洛夫婦「被捕後送往紐約已被起訴」！川普自豪創下成就

記者高珞曦／綜合報導

美總統川普表示，被抓獲的委內瑞拉總統馬杜洛與其妻西莉亞正在前往紐約，且他們已在紐約被起訴，將搭乘直升機和輪船到紐約。川普甚至自豪透露，這項行動恐怕沒有其他國家能做到。

美總統川普派三角洲部隊抓獲委內瑞拉總統馬杜洛與他妻子西莉亞，川普預告2人將送往紐約受審。（圖／美聯社）

《福斯新聞》報導，川普指控，馬杜洛夫婦殺害了很多美國人，也導致很多委內瑞拉的國民失去生命。而自己一直在看委國總統馬杜洛和妻子被捕的畫面，像看電視節目那樣的反覆觀看，還表示「如果你親眼目睹逮捕（馬杜洛夫婦）的速度和暴力程度，你會感到非常驚喜」。

川普稱讚其團隊完成了「令人難以置信的任務」，而且他認為世界上沒有其他國家能完成這樣的行動。

