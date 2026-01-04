委內瑞拉總統馬杜洛押送美受審！遭起訴毒品、槍械罪最快下週出庭

馬杜洛於3日凌晨遭美軍以空襲為掩護的行動中遭到抓捕，美方對他起訴的多起毒品與槍械罪名。 圖：翻攝自Truth Social

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）3日凌晨下令突擊委內瑞拉，美軍以空襲為掩護抓走了委內瑞拉專制總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）並將帶往紐約受審，震驚國際社會。美國政府並以毒品與槍械罪名起訴了馬杜洛，全案可能最快下週在紐約南區聯邦地方法院展開審訊。

綜合外媒報導，川普政府3日在委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）採取軍事行動期間逮捕馬杜洛夫婦並送往紐約受審，有線電視新聞網（CNN）司法評論員、前紐約南區聯邦地區檢察官侯尼格（Elie Honig）指出，馬杜洛及家人可能被送往紐約布魯克林拘留中心，最快可能下週就會展開初步審訊，被告有美國政府的指定律師。

紐約、華府與佛羅里達州聯邦檢察官在2020年川普（Donald Trump）首任期間，以毒品恐怖主義陰謀、貪污、運毒等罪名，起訴包括馬杜洛與委內瑞拉現任、前任官員等14人。川普政府再度就任後，去年提高馬杜洛的懸賞金至5000萬美元（約新台幣15.69億元）。

馬杜羅於2020年3月遭美國法院起訴，控告他與其他高階委國官員聯手哥倫比亞革命軍（FARC）從事古柯鹼販運和武器走私進入美國。川普政府去年11月將委國「太陽集團」（Cartel de los Soles）列為外國恐怖組織（FTO）並實施制裁，認定馬杜羅為該集團首腦，公開懸賞5000萬美元緝捕。

美國司法部3日公布的起訴書與2020年版本相近，被起訴者增加馬杜洛妻子及擔任政府要職、明顯是接班人的兒子馬杜洛．蓋拉2人（Nicolás Maduro Guerra）。美國司法部長邦迪（Pam Bondi）公布的紐約南區聯邦地區法院起訴書提到，馬杜洛領導貪腐不適法政府超過十年，動用公權力保護推動運毒等非法行為，圖利委內瑞拉政軍高層。

起訴書寫道，馬杜洛家族成員大權在握，累積財富，以毒品為基礎的貪腐集團圖利委內瑞拉官員及其家族成員，委內瑞拉向協助製造、運送古柯鹼至美國的毒品恐怖分子提供司法保護，這些人同樣因此獲利。邦迪強調：「他們將在美國土地上、美國法院內，全面承受美國司法的憤怒。」

馬杜洛在紐約南區遭到起訴的罪名包括策畫販毒恐怖主義、策畫走私古柯鹼、持有機關槍與毀滅性裝置，以及策畫利用機關槍與毀滅性裝置對付美國。邦迪也感謝執行抓捕的美軍，她說：「十分謝謝我們勇敢的軍隊，他們執行了這場不同尋常且極大成功的任務，抓獲了兩名國際毒品走私犯。」

馬杜洛曾任委內瑞拉外交部長、副總統，前總統查維斯（Hugo Chavez）2013年過世後，馬杜洛代任，延續左翼強人路線並多次連任，2024年再度當選引起反對派大規模示威。國際人權觀察（Human Rights Watch）指控，馬杜洛政權持續透過拘捕、酷刑、失蹤與殺害反對者來維持統治。

