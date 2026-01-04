委內瑞拉總統馬杜洛被押抵達紐約 預計1/5出庭受審

委內瑞拉總統尼古拉斯·馬杜洛（Nicolás Maduro）與妻子遭到美軍逮捕，於3日傍晚抵達紐約州史都華空軍國民兵基地，馬杜洛身穿灰色衣服、雙手戴著手銬，由10多名聯邦特工押送下機，預計5日首度在曼哈頓聯邦法院出庭受審。

川普公開委國總統馬杜洛被俘的狼狽畫面。（圖／翻攝自Truth Social@ realDonaldTrump ）

馬杜洛在3日凌晨遭美軍閃電突襲逮捕，據外媒報導，他與妻子西莉亞·弗洛雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出。美國總統川普在社交平台Truth Social公布馬杜洛在美軍「硫磺島號」兩棲突擊艦上戴眼罩、手銬的照片，並在白宮記者會中宣布美國將「立即接管」委內瑞拉。

廣告 廣告

川普透露，這次行動部署了150架戰機，美軍沒有任何士兵或裝備損失，同時他全程監看這場行動，還直呼「令人難以置信，就像看電視節目一樣，比任何好萊塢電影還要精彩」。川普表示，會「非常強勢的介入」委國石油產業，並主張委國必須歸還過去數10年「盜取」的石油資產及土地等資源，因為這讓美國損失達數10億美元。

根據《CNN》報導，馬杜洛下機後在機庫內接受進一步的體檢，隨後美方將他送往紐約市曼哈頓的直升機場，接著將他送往美國緝毒局登記在案，再送進大都會拘留中心，預計1月5日受審。

延伸閱讀

委內瑞拉總統馬杜洛夫婦熟睡中 遭美軍拖出臥室逮捕

川普透露與將領「像看電視節目」！美軍破門抓馬杜洛有人員受傷

川普公布委內瑞拉總統馬杜洛「被俘畫面」！