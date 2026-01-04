委內瑞拉總統馬杜洛被美上銬 還得雙手比讚

▲委內瑞拉總統馬杜洛被美國逮捕，在美國緝毒局人員押送下，被拍下雙手上銬比讚的照片。（圖／翻攝自@sentdefenderＸ）

[NOWnews今日新聞] 美軍1月3日閃電突擊委內瑞拉、逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，美國總統川普也公布馬杜洛在美軍「硫磺島號」（USS Iwo Jima）兩棲突擊艦上，戴眼罩、手銬押送紐約的照片，馬杜洛到紐約後的畫面也被公開，可看到他在緝毒局官員押送下，雙手上銬還得比讚，面露尷尬笑容，辛酸畫面流出。

白宮迅速反應帳號「Rapid Response 47」發布了一段影片，馬杜洛身穿黑色連帽衣，雙手戴著手銬，在美國緝毒局（DEA）幹員的護送下，走過鋪著藍色地毯的走廊，過程中，馬杜洛還向一旁的圍觀者說「晚安、新年快樂」。

開源情報檢測組織「OSINTdefender」在X上PO出一段馬杜洛抵達紐約的斯圖爾特空軍國民兵基地（Stewart Air National Guard Base）的照片，他身後全是美國緝毒局人員，只見馬杜洛坐在中間，雙手上銬，竟還得比讚，露出尷尬笑容。

根據美聯社與ABC報導，委內瑞拉執政黨領袖（Nahum Fernandez）表示，馬杜羅和他的妻子是在委內瑞拉最大的軍事基地、位於加拉加斯的提烏納要塞（Fuerte Tiuna）的家中被捕的。CNN也指出，馬杜洛當時正在熟睡中，突被美軍三角洲部隊襲擊，從臥室裡拖出來。

ABC引述消息人士說法指出，馬杜洛在緝毒局的陪同下乘坐直升機前往紐約市。之後，他將乘車前往紐約市的某個地點接受訊問，隨後將被關押入獄，預計被送往布魯克林的大都會拘留中心。從畫面顯示，戴著手銬的馬杜洛在緝毒局長科爾（Terry Cole）和其他聯邦特工的押送下離開。

