委內瑞拉總統馬杜洛遭控4大罪狀！美司法部長：感謝川普勇敢究責

記者高珞曦／綜合報導

美國對委內瑞拉的攻擊引發全球關注，美總統川普稱已抓獲委國總統馬杜洛及其妻子西莉亞·弗洛雷斯（Cilia Flores），並將帶往美國受審。美司法部長邦迪（Pam Bondi）3日指出，美國紐約南區聯邦法院（SDNY）已起訴馬杜洛夫婦，且馬杜洛被控4項罪名，聯邦檢察官稱其透過黑幫組織「太陽集團」（Cartel de Los Soles）向美國走私數噸古柯鹼。

委內瑞拉總統馬杜洛（前排右1）、妻子西莉亞（前排左1）遭美軍抓獲，將面臨紐約南區聯邦法院2020年對其提出的4項指控。（圖／資料照／路透）

美司法部長邦迪3日在X發文，紐約南區聯邦法院已對馬杜洛提出4項罪名指控，包含毒品恐怖主義罪（Narco-Terrorism Conspiracy）、古柯鹼走私陰謀罪（Cocaine Importation Conspiracy）、非法持有機關槍和爆炸裝置罪（Possession of Machineguns and Destructive Devices），以及針對美國的共謀持有機關槍和爆炸裝置罪（Conspiracy to Possess Machineguns and Destructive Devices against the United States）。

廣告 廣告

邦迪說，馬杜洛夫婦很快就會在美國本土的法庭接受美國嚴厲審判，感謝川普總統有勇氣代表美國人民追究馬杜洛的責任，邦迪同時表揚美軍成功執行抓捕這2名「國際毒販」。

稍早川普表示，他將在美東時間3日早上11時（台灣時間4日凌晨12時），於佛州海湖莊園舉行記者會。

《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

延伸閱讀

國務卿盧比歐證實「抓到馬杜洛夫婦」！將在美接受審判

委內瑞拉國防部長遇空襲生死未卜！副總統證實：馬杜洛夫婦下落不明

美轟委內瑞拉！川普稱抓獲馬杜洛夫婦 將於海湖莊園舉行記者會