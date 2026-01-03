委內瑞拉總統馬杜洛遭美軍逮捕 盧比歐：將在美國受審

美國總統川普於3日在社群發文表示，美國已對委內瑞拉發動一項大規模行動，並宣稱行動已獲成功。共和黨籍參議員麥克李（Mike Lee）也在X平台上透露，他剛與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）通話。麥克李轉述，盧比歐向他表示，馬杜洛已被美軍人員逮捕，並將被帶往美國接受刑事審判。

麥克李指出，盧比歐強調，在完成逮捕馬杜洛的行動後，預料不會展開進一步的軍事行動；今晚的軍事行動主要目的，是為了保護和捍衛執行逮捕令的人員。

