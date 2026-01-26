委內瑞拉聲稱釋放808名政治犯 NGO質疑

委內瑞拉臨時政府26日表示，從去年12月之前至今已經釋放了超過800名政治犯，不過非政府組織(NGO)「刑事司法論壇」(Foro Penal)對這個數字存疑。

自從美軍這個月推翻委內瑞拉長期領袖馬杜洛(Nicolas Maduro)之後，臨時總統羅德里格斯(Delcy Rodriguez)就面對華盛頓施壓，要求釋放因為抗議或其他方式反對馬杜洛政權而遭拘留的民眾。

這項過程一直進展緩慢，直到24日才突然有100名囚犯獲釋。

然而，仍有數十名家屬留在監獄外的臨時營地，等待他們的親人重獲自由。

廣被視為幕後掌權者的委內瑞拉內政部長卡貝友(Diosdado Cabello)在國營電視台表示，「截至今天，去年12月之前和現在，已經有808人獲釋」。

目前並不清楚卡貝友提到的這段期間的確實日期。

羅德里格斯23日在記者會上表示，從去年12月以來已有626人獲釋，她並堅稱這項進程是由馬杜洛本人所啟動。

為委內瑞拉囚犯倡議權利的「刑事司法論壇」則指出，他們自去年12月以來已核實383人獲釋，包括幾個外國人在內。而在1月8日宣布將大規模釋放所有政治犯之後，獲釋人數為266人。

「刑事司法論壇」副主席西米歐布(Gonzalo Himiob)告訴法新社，政府公布的數字和他們所追蹤的所有數字都不符。

但卡貝友堅稱，「刑事司法論壇」手上「沒有這份名單」，「我們不需要和非政府組織諮商」。

「刑事司法論壇」和其他人權團體表示，在委內瑞拉仍有數以百計的反對派人士被關在獄中。 (編輯:柳向華)