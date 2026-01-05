委內瑞拉職棒延至1/7復賽 經典賽「晉級熱門」恐受影響

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

委內瑞拉政局近日劇烈動盪，總統馬杜洛（Nicolás Maduro）遭美國扣押，政權動盪，連帶衝擊國內體育運作。在政治權力交接尚未明朗的情況下，委內瑞拉職業棒球聯盟（LVBP）宣布暫停原訂週末進行的季後賽，賽事預計延至當地時間7日重新開打。

委內瑞拉職業棒球聯盟（LVBP）宣布暫停原訂週末進行的季後賽，賽事預計延至當地時間8日重新開打，受影響人包括釀酒人新秀強打喬里奧（Jackson Chourio）。（圖／美聯社）

由於大聯盟休賽季期間，仍有不少委內瑞拉籍球員返鄉參與冬季聯盟賽事，包括釀酒人新秀強打喬里奧（Jackson Chourio）等人。部分球員已與所屬大聯盟球團取得聯繫回報狀況，但仍有少數人尚未確認行蹤，加上委內瑞拉與美國之間的航班遭到限縮，恐影響球員於2月返美報到春訓的行程安排。

此外，距離2026年世界棒球經典賽（WBC）開打僅剩不到2個月，委內瑞拉被分在D組，被外界視為晉級熱門之一，同組實力僅次於多明尼加，陣中擁有皇家重砲捕手裴瑞茲（Salvador Pérez）、太空人球星艾爾圖維（José Altuve），以及勇士當家外野手小阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）等重量級球星。不過，面對政局動盪，大聯盟官方目前尚未就委內瑞拉是否如期參賽發表評論。

委內瑞拉局勢不穩也迫使多項賽事調整。原訂於當地2月舉行的加勒比海大賽，已提前將比賽地點移出首都，改至相對安全的墨西哥舉行。至於國內職棒方面，LVBP透過官方平台發布聲明，宣布2025-26賽季的「人人對戰」（Todos Contra Todos）循環賽，將於當地時間1月7日重新開打，聯盟與各球隊已著手調整賽程，力求在大聯盟規定期限內完成本季賽事。

根據外媒「BeisbolPlay」報導，聯盟表示，詳細賽程將由晉級循環賽的5支球隊各自公布，以利後續比賽順利推進。目前戰績方面，祖利亞老鷹（Águilas del Zulia）與拉拉紅雀（Cardenales de Lara）皆以1勝0敗暫居領先。聯盟先前已宣布暫停週六與週日賽事，並安排週一、週二作為交通與後勤整備日，為週三重啟比賽預作準備。

此外，LVBP主席帕爾米薩諾（Giuseppe Palmisano）也對外表示，各隊外籍球員目前均已確認人身安全，並獲得妥善安置，希望能讓球員家屬放心。政局陰影下，委內瑞拉棒球能否如期完成賽季，以及是否對未來WBC乃至大聯盟開季造成影響，仍有待後續觀察。



