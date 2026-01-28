委內瑞拉臨時政府未與中、俄劃清界線 川普政府打算借助2024真總統當選人
根據知情人士透露，美國情報機構近期報告顯示，華府對於委內瑞拉臨時總統德爾西．羅德里格斯（Delcy Rodriguez）是否會如期配合川普政府，正式切斷與美國敵對國家的長期盟友關係，存有高度疑慮。
美國官員此前曾公開表示，華府期望委國臨時政府與伊朗、中國及俄羅斯等國斷絕關係，並驅逐派駐於委國境內的相關外交官與軍事顧問。然而，自美軍於1月3日逮捕委國前實權統治者馬杜洛（Nicolas Maduro）後，羅德里格斯雖接任臨時總統，但在其本月初的就職典禮上，上述國家的代表依然出席。截至目前為止，羅德里格斯尚未公開宣布任何斷交或驅逐行動。
美國為何要逼委內瑞拉和中、俄斷交？
知情人士引述美國情報報告指出，目前尚不清楚羅德里格斯是否全然認同美國對委國的戰略佈局。中央情報局（CIA）局長約翰．雷克里夫（John Ratcliffe）曾於1月15日親赴卡拉卡斯，與羅德里格斯討論該國政權轉型。目前路透社尚無法確認該次會談是否改變了情報單位對其忠誠度的評估。
華府的核心目標在於遏制敵對勢力在西半球（包括委內瑞拉）的影響力，川普政府同時也希望藉此機會掌控委國這個石油輸出國組織（OPEC）成員國的龐大原油儲備。若羅德里格斯能與美方對手斷交，將為美國能源業者重返委國能源市場開啟大門；反之，若美方無法有效掌控羅德里格斯，恐將削弱華府「遠端操控」臨時政府的能力，甚至迫使美軍陷入更深層的軍事干預。
針對上述報導，中央情報局與委內瑞拉政府均未回應置評請求。一名不具名的川普政府高層官員則表示，川普總統正持續對委內瑞拉領導層「施加最大壓力」，並期待雙方的合作能如預期進行。
羅德里格斯陷入搖擺困境？
事實上，中央情報局先前評估認為，包括羅德里格斯在內的馬杜洛舊部，在馬杜洛下台後最有能力維持國家運作。然而，川普委國政策的批評者則質疑，保留這群效忠馬杜洛的勢力擔任臨時領導層並非明智之舉。消息人士透露，早美軍發動行動前，美方內部對羅德里格斯的可靠性便已存疑。
對於委內瑞拉而言，遵循美國指令意味著必須放棄與非區域盟友的緊密聯繫。過去多年，伊朗持續協助委國修復煉油廠；中國則接受原油折抵債務；俄羅斯則是委國軍方飛彈等武裝設備的主要供應者。此外，川普亦點名古巴，要求委國斷開與該共產政權的聯繫。古巴長期提供安全與情報支援，換取委國的優惠原油。
自馬杜洛遭罷黜以來，與石油界關係深厚的羅德里格斯雖採取了一些向華府示好的舉措，包括釋放政治犯，並授權向美國出售3000萬至5000萬桶原油，以換取政權穩定。但在上周的演說中，羅德里格斯卻也脫口而出，聲稱自己對美國的干預行為感到「受夠了」。儘管如此，據悉美方官員在近日的通訊中，仍與她保持正向互動。
目前川普政府似乎別無選擇，因其已公開強力支持羅德里格斯，暫時找不到替代方案。不過，據瞭解委國政策的消息來源稱，美方已開始與委國高層軍警官員接觸，以防未來需要臨時更換合作對象。
反對派領袖馬查多成潛在「備案」
情報報告同時指出，反對派領袖、諾貝爾和平獎得主瑪麗亞．科琳娜．馬查多（María Corina Machado）目前尚不具備成功治理國家的能力，主因在於她與該國安全部門及石油產業缺乏深厚聯繫。
雖然馬查多在委國民間享有極高聲望，且其支持者認為她在2024年的大選中是以壓倒性優勢獲勝（儘管當時官方宣布馬杜洛當選）。川普上周對媒體表示，他希望馬查多能「參與」領導層，但未提供具體細節。
熟悉白宮討論的人士表示，馬查多深獲白宮青睞，被視為委國領導層的長期選項。另一名消息人士則分析，目前馬查多可能先以顧問角色介入，但最終決策尚未敲定。對此，馬查多的代表並未做出回應。
責任編輯：許詠翔
