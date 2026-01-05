委內瑞拉臨時總統尋求與美國對話 美國務卿點名中俄伊
（德國之聲中文網）在委內瑞拉專制領導人馬杜羅被捕後，美國對委內瑞拉的壓力似乎已初見成效。該國臨時總統羅德裡格斯（Delcy Rodríguez）最初表現得十分強硬，她對美國襲擊委內瑞拉進行了猛烈抨擊。但如今她已表示願意與華盛頓合作。
臨時總統發出和解的信息 稱渴望“和平與對話”
羅德裡格斯在Instagram上寫道：“委內瑞拉重申其對和平與和平共處的承諾。……我們邀請美國政府與我們合作，在國際法框架內，制定一項以共同發展為導向的合作議程，以加強持久的共同體共存。”
她也說：“特朗普總統，我們的人民和我們的地區需要和平與對話，而不是戰爭。這始終是馬杜羅總統的理念，也是此刻全體委內瑞拉人民的共同心聲。”
這位委內瑞拉臨時總統強調，根據委內瑞拉政府評估，被監禁在美國的馬杜羅仍然是合法總統。
此前，特朗普曾經公開威脅羅德裡格斯。他在飛往華盛頓的航班上告訴記者，她可能面臨比被監禁的馬杜羅“更糟糕的處境”。他此前也對美國媒體表示：“如果她（羅德裡格斯）不做出正確的選擇，她將付出非常高的代價，可能比馬杜羅的代價還要高。”
羅德裡格斯何許人也？
羅德裡格斯自2018年出任委內瑞拉副總統，她同時還擔任該國石油部長，一直是總統繼任順序中的第一人。這位56歲的律師兼政治家長期以來被認為是馬杜羅核心圈子中最務實的成員。
據美媒《華爾街日報》報道，羅德裡格斯的前同事和美國官員稱，她是“一個野心勃勃、不擇手段的政治操盤手，深諳馬基雅維利主義的精髓”。報道將這位代理總統描繪成一名“政治操盤手”，並指出羅德裡格斯兄妹是馬杜羅政權的頂梁柱。
在馬杜羅被美國抓捕後，委內瑞拉最高法院授權副總統羅德裡格斯暫時代理總統職務。委內瑞拉軍方也公開支持她。
美國政府稱，委內瑞拉軍方和馬杜羅一樣，都涉嫌參與毒品交易。
盧比奧：華盛頓不允許委內瑞拉成為中俄伊的行動基地
未來，美國將在多大程度上干預委內瑞拉政府尚不明朗。美國總統特朗普在襲擊事件後曾表示，美國將暫時接管委內瑞拉。不過，美國國務卿盧比奧在接受哥倫比亞廣播公司（CBS）采訪時明確表示，華盛頓不會統治委內瑞拉，而是會利用現有的石油封鎖來推動該國的政治變革。
盧比奧稱，石油封鎖是“巨大的籌碼”，將持續到關鍵訴求得到滿足為止。
這位美國國務卿也告訴美國NBC新聞，目標是確保委內瑞拉豐富的石油儲備不再受美國對手的控制。他說，華盛頓不會允許委內瑞拉成為中國、俄羅斯、伊朗等國家的基地。華盛頓不會接受外部勢力像在世界其他地區那樣在拉丁美洲掠奪資源。
“這是我們生活的地方，我們絕不允許西半球成為美國敵對勢力、競爭對手和反對者的行動基地，”盧比奧說道。
中國政府要求立即釋放馬杜羅
北京呼籲美國立即釋放委內瑞拉總統馬杜羅及其夫人。在1月5日中國外交部的例行記者會上，美國全國廣播公司提到，“在美方采取行動前，中方團組同馬杜羅總統舉行了會見”。
中國外交部發言人林劍表示，“中方對美方強行控制馬杜羅總統夫婦並移送出境表示嚴重關切，美方行徑明顯違反國際法和國際關系基本准則，違反《聯合國憲章》宗旨和原則。中方呼籲美方……立即釋放馬杜羅總統和夫人，停止顛覆委內瑞拉政權”。
此前一天，中國外長王毅也表示，北京“從不認為哪一個國家可以充當國際警察，也不認同哪一個國家可以自詡為國際法官”。他在與巴基斯坦外長會晤時說，“各國的主權和安全都應受到國際法的充分保護”。
聯合國安理會將於周一晚些時候召開緊急會議，討論美國跨境抓捕馬杜羅一事。
此次會議由哥倫比亞發起，並得到了委內瑞拉主要盟友中國和俄羅斯的支持。
哥倫比亞總統目前也遭到美國總統特朗普威脅。特朗普周日指責哥倫比亞左翼總統古斯塔沃·佩特羅（Gustavo Petro）販毒。特朗普還說：“他不會這樣做太久了。”而他沒有對這句話做出解釋。佩特羅則對此進行駁斥，並告訴特朗普“停止誹謗”。
馬杜羅紐約出庭
被美國逮捕的委內瑞拉領導人馬杜羅周一在紐約聯邦法院出庭。美媒直播畫面顯示，馬杜羅目前已經抵達法院。他戴著手銬，由多名荷槍實彈的執法人員從拘留中心押送至法院。
馬杜羅被指控的罪名包括 “串謀實施毒品恐怖主義”、向美國走私可卡因等。美國早在2020年就指控馬杜羅和其他一些委內瑞拉高官犯有毒品恐怖主義陰謀罪。
美國和歐盟不承認馬杜羅為委內瑞拉合法總統。現年63歲的馬杜羅為基層公交司機出身，曾擔任工會領袖，後來成為委內瑞拉外交部長。2013年查韋斯逝世後，馬杜羅就任代理總統。他在此後的大選中勝出，當選委內瑞拉總統。不過針對這次大選結果存在爭議，歐盟和美國均表示馬杜羅並非該國合法選舉產生的總統。馬杜羅對委內瑞拉實施專制統治。
更多內容：美國為何跨境抓捕馬杜羅？
DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。
© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
作者: 德正 (美聯社，法新社，路透社，華爾街日報)
