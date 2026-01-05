委內瑞拉臨時領導人：盼與美國建立「平衡且相互尊重」關係

美國總統川普政府3日對委內瑞拉發動「大規模打擊」，逮捕委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子後，由副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）出任委國臨時領導人。羅德里格斯4日表示，當務之急是與美國建立「平衡且相互尊重」的關係，並向川普喊話，「我們人民和此區域需要和平與對話，而不是戰爭。」

委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）出任委國臨時領導人，她4日表示，當務之急是與美國建立「平衡且相互尊重」的關係。（路透社資料照）

綜合法新社與美國哥倫比亞廣播公司（CBS）網站報導，美軍3日襲擊委國首都卡拉卡斯（Caracas）強行帶走左派領導人馬杜洛（Nicolas Maduro），副總統羅德里格斯成為臨時領導人後，在社群平台Telegram寫道，「我們認為當務之急是推動美委之間建立平衡且相互尊重的關係。」

廣告 廣告

羅德里格斯表示：「我國（委內瑞拉）渴望生活在一個沒有外部威脅、充滿尊重與國際合作的環境。我們相信，全球和平是建立在對每個國家和平的保障。」

她同時希望與美國建立「基於主權平等且互不干涉」、「平衡且相互尊重」的關係。她表示，「我們邀請美國政府在國際法框架下，共同推動以共享發展成果為導向的合作議程，促進社群持久共存。」