委內瑞拉與台海脫鉤 中美有默契

美國總統川普日前接受《紐約時報》專訪，被問及北京是否會借鑒「馬杜洛模式」，採取類似方式對台灣斬首時，輕描淡寫地回應「不相信習近平會在我還是總統時動武」。這已經是川普繼去年底「正義使命－2025」圍台軍演後，短期內第二次表態不擔心北京對台動武。

川普此番回答並未回應外界對美國對台政策是否變化的關心，而是把重點放在「委內瑞拉和台灣不同」之上。川普表示，委內瑞拉才是美國真正的威脅，但中國沒有移民與毒品侵入，台灣監獄也沒有開門讓囚犯跑到中國，暗示台灣對北京沒有威脅。事實上，這只是東拉西扯轉移話題。

但馬杜洛事件的背後就是地緣政治的大國交手。川普用無視國際法的綁架手段，透過生擒馬杜洛，強行扭轉委內瑞拉「親中俄反美」的戰略傾向，進而攫取委國的龐大資源。從具體策略看，美國的「擒王術」，是建立在神不知鬼不覺對委國上層滲透的基礎上，本質上反映了美國對中美洲的影響力和強大能力。

特別是馬杜洛被捕、委國向美方交出5000萬桶石油之後，中國傳出內部清查與委內瑞拉「石油換貸款」的狀況，更凸顯出川普將中南美畫入勢力範圍後，美中雖沒有發生正面衝突，但幕後廝殺刀刀見骨。

不過，北京並未如部分人士預期般，用「你動委內瑞拉，我就動台灣」的邏輯進行反擊，而真正具地緣戰略指標意義的「出招」，是7日柬埔寨閃電逮捕了富可敵國的詐騙巨頭陳志並移送中國。換言之，北京在幾天後透過對陳志的執法行動告訴美國：既然你想控制中南美，那我也警告你，不許染指東南亞。

本質上觀察，美國跨境長臂抓馬杜洛，與陳志移送中國大陸，戰略訊號基本一致。區別在於，兩者手段不同，川普踐踏了國際法，北京則是跨境執法合作。但從背後的戰略博弈來看，陳志作為去年已被美方鎖定的「國際政治獵物」，美方並未得手，而柬埔寨在川普回鍋後一度轉向親美，卻因泰柬衝突導致元氣大傷，如今只得乖乖交給中國。

毫無疑問，委內瑞拉的馬杜洛事件掀起了中美戰略利益廝殺帷幕的一角，而緊隨其後的陳志遣返回大陸事件，更印證了「一報還一報」的強權過招。微妙的是，陳志遣返次日，大陸股市創下10年來最高，這顯然是一波「慶祝行情」。

由此可見，「中南美vs東南亞」才是中美地緣戰略競爭的沙場，委內瑞拉事件與台海問題脫鉤，北京和華府都有高度默契，正如川普在這次專訪中所說：「習近平相信台灣是中國的一部分，他可以愛怎樣就怎樣」，根本上可能源於川普認知中的台海，或許已經納入北京的勢力範圍了。（作者為智庫研究員）