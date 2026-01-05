委內瑞拉與台灣有仇？呂秋遠曝「2大舊恨」：要汲取教訓

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

美軍3日突襲委內瑞拉，成功生擒總統馬杜洛（Nicolás Maduro），事件引發國際譁然。律師呂秋遠發文指出，委國雖與台灣地理遙遠，但雙方之間存在舊恨，呼籲台灣應從委國親中反美的下場中汲取教訓，強化自我防衛能力。

律師呂秋遠指出，委內瑞拉與台灣之間有舊恨。（圖／路透社）

呂秋遠表示，自委內瑞拉前總統查維斯（Hugo Chávez）執政推行反美左派政策後，2007年實施石油國有化，導致台灣中油在當地投資慘遭沒收。此外，委國因各方面配合中國政策，曾拒絕核發簽證給台灣青少棒代表隊，致使當屆世界盃棒球賽被迫取消。

呂秋遠強調，此事對台灣最大的啟示在於認清國際現實。他直言，美國從來只為了自己的利益，才會保護或攻擊其他國家，台灣既是美國利益的一部分，應珍惜此關係並持續進行軍購以自保。

呂秋遠呼籲：「唯一能擊敗我們的，不是別人，永遠都是自己家裡人。請好好保護我們自己的生活模式，永遠都不要讓別人、或是想要投靠對方的家裡人，改變我們自由的生活方式。」

