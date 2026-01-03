委內瑞拉與美國緊張升高 首都卡拉卡斯傳爆炸聲響飛機掠過

美國總統川普多次警告，美國正準備針對委內瑞拉涉嫌的毒品販運網絡採取新的行動，並稱對陸地目標的打擊將「很快」展開。委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）在當地時間3日凌晨2時（台灣時間下午2時）竄出濃煙並且伴隨巨大爆炸聲響，法新社記者指出，現場可聽見疑似飛機掠過上空的轟鳴聲。

委內瑞拉首都加拉加斯，拉卡洛塔機場3日凌晨發生爆炸並聽到低空飛行的飛機聲，隨後升起濃煙。（美聯社）

委內瑞拉首都爆炸事件發生之際，川普（Donald Trump）已在加勒比海部署一支海軍特遣部隊，並揚言不排除對委內瑞拉展開地面攻擊。

有目擊者告訴路透社，今天清晨看到至少一股濃煙竄升至卡拉卡斯上空，並伴隨飛機和多起巨響。此外，卡拉卡斯市南部附近一座主要軍事基地傳出停電。

委內瑞拉首都加拉加斯3日凌晨發生爆炸，遠處爆炸照亮了天空，爆炸後升起一股濃煙。（路透社）

川普再三允諾在委內瑞拉展開陸地行動，並持續施壓委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），包括擴大制裁和強化美軍區域內部屬，以及對航經太平洋和加勒比海、疑似從事毒品走私毒的船隻實施數十次打擊行動。