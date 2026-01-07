委內瑞拉與美達成協議 將輸出數千萬桶原油

記者丘學陞／綜合報導

「英國廣播公司」（BBC）7日報導，委內瑞拉已與美國達成協議，將向美方出口因先前制裁而滯銷的原油，數量至多達5000萬桶、價值達20億美元（約新臺幣629.56億元），未來還有望擴大對美出口，並引進美資投資委國石油產業。

美國總統川普證實，美委已達成石油出口的初步協議，包含出口3000萬至5000萬桶庫存原油等，而美方將以市場價格收購該批原油，且川普將親自監督交易所得並用於造福美委人民，而後續川普也預計與美國各大石油公司代表會面，討論先前對委國石油產業投資的計畫，有望最快在18個月後，就能引進鉅額投資振興委國相關產業。

儘管如此，由於委國出產的原油應用價值較低，且生產成本高昂，雖然擁有全球最大的3030億桶的已探明儲量，但多年來仍持續減產，因此報導也分析，若美企注資可能將花費數年才能產生效益，但無礙川普樂觀看待委國原油對美國能源供應的助益，同時也有望改變委國原油出口結構，從中國大陸轉移至美國。

無獨有偶，BBC報導也說，先前1艘名為「Bella 1」的空油輪曾試圖突破美方封鎖航向委國，但在將遭遇美海岸防衛隊登檢之際轉向，並升起俄羅斯國旗、更改船籍為俄國，而美方除持續追蹤外，也在該輪穿越大西洋抵達歐洲外海時，與盟友出動航空機跟監，還發現其疑似受到俄軍艦艇護航，讓外界高度關注俄國與委國的原油交易細節。

美國已和委內瑞拉達成協議，將購買委國原油。圖為委國鑽探設施造景。（達志影像／美聯社資料照片）

委國大批受制裁而無法出口的原油將為美國所收購，甚至有望改寫其出口結構。（達志影像／路透社資料照片）

先前有油輪欲突破美方封鎖未果，隨即轉向並更改船籍，引發外界猜想。（達志影像／路透社資料照片）