委內瑞拉與華府談協議 石油出口將從中國轉向美國

路透社（Reuters）稍早引述五位政府、產業和航運消息人士透露的資訊，指出委內瑞拉和美國政府官員正在討論將委國原油出口到美國煉油廠的事宜。這項協議可能會將原本供應中國的原油轉去美國，同時幫助委內瑞拉國家石油公司（PDVSA）避免進一步減產。

報導指出，委內瑞拉有數百萬桶石油裝載在油輪和儲油罐中，但由於美國總統川普（Donald Trump）自去年12月中旬以來實施的出口封鎖，這些石油一直無法運出。

這次封鎖是美國不斷加大對委內瑞拉政府施壓的一部分，最終導緻美軍在本週末逮捕了委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。

兩位消息人士稱，一項潛在交易將原本要運往中國，卻滯留在委內瑞拉的原油轉出售給美國。過去十年，中國一直是委內瑞拉最大的原油買家，尤其是在2020年美國對參與委內瑞拉石油貿易的公司實施制裁後更是如此。

此次供應將增加委內瑞拉對美石油出口量，目前這部分出口完全由委內瑞拉國家石油公司（PDVSA）的主要合資夥伴雪佛龍公司（CVX.N）在美國授權下控制。

雪佛龍公司每天向美國出口10萬至15萬桶委內瑞拉原油，近幾週來，該公司已成為在封鎖期間唯一一家能夠順利從這個南美國家裝載和運輸原油的公司。

由於石油儲存空間不足，委內瑞拉國家石油公司已不得不因禁運而減產。一位消息人士稱，如果委內瑞拉國家石油公司不能盡快找到石油出口途徑，就不得不進一步減產。

報導指出，美國墨西哥灣沿岸的煉油廠能夠處理委內瑞拉的重質原油，在華盛頓首次對委內瑞拉實施能源製裁之前，美國每天進口約50萬桶委內瑞拉重質原油。

目前尚不清楚受制裁的委內瑞拉國家石油公司將如何獲得石油銷售收入。

兩位消息人士指出，本週雙方官員一直在討論可能的銷售機制，包括透過拍賣的方式讓有意向的美國買家參與競標，以及向委內瑞拉國家石油公司的商業夥伴發放美國許可證，從而促成​​供應合約。

一位消息人士說，雙方也討論了委內瑞拉原油未來是否可以補充美國戰略石油儲備。

