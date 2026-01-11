委內瑞拉親政府民兵攔查美國人 美國務院：公民盡快離開委國

編譯莊佳芳／綜合報導

美軍突襲委國、逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及妻子，引發國際譁然，甚至引發委國內部一連串危機。

美國國務院10日發布安全警報指出，親政府民兵「集體組織」（colectivos）在主要道路設立檢查站，試圖找出美國公民或被視為親美人士，呼籲美國公民盡快離開委國。此一警告與美國前總統川普日前宣稱「美國已控制委內瑞拉、當地將變得安全」的說法形成強烈對比。

隨著武裝團體在首都卡拉卡斯及邊境地區出沒，美委關係的未來走向與當地治安狀況，也成為國際關注焦點。

民兵組織正在尋找美國人

美國政府1月3日閃電突襲委內瑞拉，並逮捕馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦，此舉不僅震驚國際，恐怕也引起委內瑞拉的部分親政府支持者不滿。美國國務院10日發布警報稱，有親政府的民兵組織正在道路上盤查，試圖找出美國公民或是親美分子。

警報中也提醒在委內瑞拉的美國公民應保持警惕，並表示目前委內瑞拉的國際航班已經恢復，敦促美國公民盡快離開委國。諷刺的是，川普上週接受《紐約時報》採訪的時候才稱，美國已經控制委內瑞拉，並稱「那裡將變得安全」。

戈茨轉發馬杜洛被美國關押待審的畫面，馬杜洛雖然被上銬，但開心比讚。（圖／翻攝自X平台 @jacksonhinklle）

美委關係有望修復

馬杜洛遭捕後，雖然有許多反馬杜洛人士走上街頭歡慶，但也有支持者譴責美國的行徑是帝國主義的侵略行為。《衛報》報導，有人目擊在委國首都卡拉卡斯，有些攜帶步槍的武裝團體成員，騎著摩托車在城市遊蕩，並設立檢查站，站點更遍及西部邊境。

美國國務院官員於9日到訪卡拉卡斯，外界普遍認為這是美國即將重啟駐委大使館的前兆。馬杜洛的繼任者、代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）也表示，應該與美方重建、改善關係。

委內瑞拉副總統羅德里格斯甚至直接向川普喊話要合作。（圖／翻攝自X平台 @eleccionescolom）

馬杜洛：「我們是戰士」

《衛報》報導，馬杜洛的兒子、國會議員蓋拉（Nicolas Maduro Guerra）表示，馬杜洛在一段給他的影片中稱他與妻子在美國監獄裡一切都好，目前正在等待審判。蓋拉更引述馬杜洛的說法表示「我們做得很好，我們是戰士。」

馬杜洛的首次審判已於美國時間1月6日結束，下次開庭預計於當地時間3月17日舉行。

