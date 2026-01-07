委內瑞拉記者問是否助馬杜洛？中國拐彎回

▲中國外交部發言人毛寧。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美軍3日逮捕中國在中南美的盟友、委內瑞拉總統馬杜羅夫婦，因其涉串謀涉毒恐怖主義、串謀古柯鹼走私、持有機槍和毀滅等多項罪名。中國是否採取行動備受關注，今（8日）中國外交部記者會上，有委內瑞拉記者追問中方是否會確保馬杜洛獲釋，時常違反國際法展開軍演的中國反要美國對話談判，並未對幫助馬杜洛一事有所回應。

根據中國官媒新華社報導，中國外交部發言人毛寧被問及美媒指美國政府要求委內瑞拉必須切斷與中國、俄羅斯、伊朗、古巴的經濟聯繫，在石油生產上只與美國合作，毛寧稱，委內瑞拉是主權國家，對本國的自然資源和一切經濟活動擁有充分的永久主權，美國悍然對委內瑞拉動武，並要求委內瑞拉處置自身石油資源時「美國優先」，是典型的霸凌行徑，嚴重違反國際法，嚴重侵犯委內瑞拉主權，嚴重損害委內瑞拉人民的權利，中方對此強烈譴責。

不過，毛寧隨後補了一句，「我要強調的是，中國和其他國家在委內瑞拉的合法權益必須得到保護。」

由於中國在委內瑞拉石油生產供應鏈中有部分投資，委內瑞拉電視台記者提問，針對近期美國對委內瑞拉採取軍事行動，中方計劃如何保障自身的能源安全？毛寧則回，中國和委內瑞拉的合作是主權國家之間的合作，是受到國際法和兩國法律保護的，反批嚴重衝擊委內瑞拉經濟社會秩序，威脅全球產供鏈穩定。

但事實上，委內瑞拉出口的多為需要高度加工的重質原油，而美國才具備足以處理這類原油的煉油能力，且委內瑞拉去年目前每日原油產量僅約90萬桶，光是中國自委內瑞拉進口的原油約為每日39.5萬桶，換言之，較有影響者其實只有中國本身。

此外，亦有委內瑞拉記者提問，中方是否計劃採取任何行動幫助確保馬杜羅夫婦獲釋等相關問題。

毛寧則拐彎回答，美方強行控制馬杜洛夫婦明顯違反國際法和國際關係基本準則，違反「聯合國憲章」宗旨和原則。呼籲美方立即釋放馬杜洛和夫人，透過對話談判解決問題。

