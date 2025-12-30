委內瑞拉譴責美國對台軍售！重申支持「一中原則」
委內瑞拉於美東時間29日批評美國批准對台大規模軍售，並在中國發動史上最大規模的圍台實彈軍演之際，明確與北京立場保持一致。
據《南華早報》報導，委內瑞拉外交部在聲明中表示，這項軍售干涉中國內政，並違反華府所承擔的國際承諾。聲明重申，委內瑞拉支持「一個中國原則」，並指出台灣是「中國領土不可分割的一部分。」
相關言論是在華府批准1項價值約111億美元的對台軍售案後發表，這是近年來規模最大的軍售之一。這筆交易涵蓋多項先進武器系統，旨在強化台灣的軍事能力，正值美國與中國大陸因台灣地位問題而陷入緊張關係之際。
北京長期反對美國對台軍售，認為相關交易違反奠定2國外交關係基礎的中美3個聯合公報（Three Joint Communiqués）。
在軍售案宣布後，國台辦發言人陳斌華表示，這項軍售「嚴重違反」一中原則及相關聯合公報的規定，其中包括1982年8月17日的協議，美國曾在該協議中承諾逐步減少對台軍售。
陳斌華指出，這項決定嚴重損害中國的主權與安全利益，並向分裂勢力釋放錯誤訊號。他敦促華府立即停止對台供武，並停止支持島內的「台獨」勢力。
委內瑞拉的聲明幾乎完全呼應北京的立場。該國外交部表示，美國的決定「破壞中國的主權與領土完整」，並警告此舉危及戰略穩定，且「對亞太地區（Asia-Pacific region）的和平與安全構成風險。」
卡拉卡斯（Caracas，委內瑞拉首都）重申其「堅定不移地遵守」一個中國原則，並表示其承認中華人民共和國（People’s Republic of China）政府是「代表整個中華民族、包括台灣地區在內的唯一合法政府。」
委內瑞拉政府同時表達對中國的聲援，並表示相信北京能夠克服這項「由華府策劃的新挑戰」。聲明指出，儘管存在第3方的「不負責任行為」，「台灣遲早將與中華人民共和國實現統一。」
此一反應反映出委內瑞拉與中國之間密切的政治關係，特別是在2國政府同時面臨來自美國施壓的背景下。北京多次批評美國對委內瑞拉的制裁，並將華府的行動形容為單邊主義與脅迫行為的例證。
本月稍早，中國指控美國在加勒比海（Caribbean）水域扣押與委內瑞拉有關的油輪，違反國際法。在例行記者會上，中國外交部發言人林劍表示，相關攔截行動「嚴重違反國際法」，並侵害其他國家的主權與安全。
美國官員則表示，這些扣押行動是執行對委內瑞拉石油出口制裁的一部分，並將其描述為對進出該國船隻的封鎖。1名美國高階安全官員其後更暗示，委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）應該下台，進一步升高華府與卡拉卡斯之間的緊張關係。
中國持續在國際場合為委內瑞拉辯護，反對制裁並呼籲對話，同時透過長期在能源與基礎建設領域的投資，維持其作為委內瑞拉主要經濟夥伴之一的角色。
看更多 CTWANT 文章
看到真本事1／壽險業肉搏戰2026開打 真槍實彈獲利盈虧難以遁形
時薪1.1萬台幣！美航機師曬薪資單年收破千萬 網：考照去哪報名
資深藝人曹西平驚傳於住處離世 享壽66歲
其他人也在看
「彈劾賴清德」最新網路投票太震撼 ！破14萬人怒表態
立法院26日啟動了對總統賴清德的彈劾案，正式定於2026年5月19日投票。針對此事件，有YouTube頻道啟動一項網路投票，結果顯示截至28日上午已有超過14萬人參與，其中93%的網友表達支持彈劾。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 372
共軍圍台軍演綠轟蔣萬安 她這句話反嗆
[NOWnews今日新聞]台北上海雙城論壇週（28）日落幕，中國解放軍東部戰區昨（29）日宣布「正義使命-2025」為名，在台灣周邊實施針對性軍事演習。綠營大轟中國的軍事威脅行為是在洗臉參加雙城論壇的...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 47
中共宣布對台軍演 海巡署最新消息曝光：彭佳嶼外抓到一艘
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導海巡署今(12/29)表示，針對中共解放軍軍演，海巡署在第一時間即偵獲4艘海警船航近我國北部、東部海域，立即調度大型艦船於...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 199
鄭麗文直接喊徵召李四川 國民黨急澄清！
國民黨主席鄭麗文今（29）日接受專訪時透露，2026新北市長國民黨不會透過初選制度，而是會徵召台北市副市長李四川參選，引發黨內熱議。對此，國民黨發言人牛煦庭緩頰說明，一切還是會按照程序為之，「主席的意思是，對於「新北協調工作有一定把握」。」中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 59
總統當面喊選彰化縣長！ 謝衣鳳：願意挑戰
民進黨在31日將正式提名民進黨立委陳素月參選彰化縣長，總統賴清德今(28日)到彰化參香時，除了大力支持陳素月外，並感謝其他3位候選人「有風度」，對於國民黨人選未定，總統祝福國民黨立委謝衣鳳可以出線，謝衣鳳也鬆口「願意挑戰」。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 101
用你的魔法打敗你！國防部1圖反擊中國軍演：堅定捍衛主權、民主、自由
中國人民解放軍東部戰區宣布，今（29）日起組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，實施「正義使命－2025」圍台軍演，並，30日還要進行實彈射擊。對此，國防部成立應變中心派遣兵力應對，並在解放軍公布的軍演示意圖，放上「堅定捍衛」、「主權」、「民主」、「自由」等關鍵字強力反擊中國。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 54
中共宣布圍台軍演 戰機凌晨早已起飛
中共宣布圍台軍演 戰機凌晨早已起飛EBC東森新聞 ・ 10 小時前 ・ 26
嗆賴清德「中二生水準」 鄭麗文：不要搞到我比你先訪美
[Newtalk新聞] 總統賴清德日前接受媒體專訪，稱他很難理解，在野黨稱支持中央政府總預算，卻不願意在立法院付委審查，這有違常理。國民黨主席鄭麗文今（29日）則回酸，賴清德一天到晚搞挑撥，「你不要搞到我鄭麗文比你賴清德還先一步去紐約」、「美國人玩國際政治，也不是像你這種中二生的水準。」 賴清德在媒體專訪受稱，這一兩年有太多社會爭議性法律，國民黨就強行逕付二讀、未經委員會審查，這是違反民主程序的。軍購案、總預算，連審查都不願意審查，不符合民主精神，希望在野黨了解，國家只有一個，不妨在民主程序上競爭，讓人民做決定。 鄭麗文今則回應，賴清德努力半天、詆毀她半天，結果賴清德不要搞到最後，「我還比你先一步去華府，我希望你把我先一步去北京，可是你不要搞到鄭麗文還比你先一步去華府，我其實可以現在就去，不是華府，講錯了！是比他先一步去紐約，他沒有辦法去華府，這是現實，沒辦法，你不要搞到我鄭麗文比你賴清德還先一步去紐約。」 鄭麗文表示，她是在野黨主席，隨時可以飛紐約，但明年的520很快就到了，賴清德不緊張，她都替賴緊張。中華民國總統，戰後要過境紐約、訪問友邦，還沒有人像賴清德拖這麼久還沒有辦法去的。新頭殼 ・ 22 小時前 ・ 72
徐巧芯發文籲賴總統接受監督 翁達瑞見「這20字」諷不學無術
立法院正式通過彈劾總統賴清德提案，國民黨立委徐巧芯發文並貼出圖卡稱，讓總統接受民意監督，不是政治鬥爭，是憲政底線。旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）今（28）日說，這20個字道盡徐巧芯的不學無術，以及對憲政體制的無知。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 209
謝衣鳯爭取彰縣長提名 黨內對手這麼看
[NOWnews今日新聞]藍委謝衣鳯昨天宣布爭取參選彰化縣長，原盛傳她是「被賴清德激到」，但謝衣鳯表示，在賴清德昨天到彰化前已錄好宣布參選的影片。比她早起跑爭取黨內提名的2位前副縣長柯呈枋、洪榮章，對...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前 ・ 9
為何這時展開軍演？中國軍事專家解答「直指美台3挑釁」
中共宣布展開「正義使命-2025」的軍演行動，引發各界關注。為何這時會有中共軍演？中國軍事科學院的研究員付征南分析，目的是為反制「美台勾連」，近期美國對台灣銷售軍備，金額、性質、體系均升級，美台不顧中方警告挑釁，解放軍就得採取「合理合法的被迫之舉」。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 17
解放軍明起圍台軍演 賴清德首度發聲
[NOWnews今日新聞]中國解放軍東部戰區今（29）日以所謂「正義使命-2025」為名，預計明日在我國周邊實施針對性軍事演習，對此總統賴清德特別在國防部臉書與社群平台限時動態表示，政府已就情勢變化妥...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前 ・ 64
謝衣鳳姐弟拚縣長又掌議會 地方傳質疑聲浪
[NOWnews今日新聞]國民黨立委謝衣鳳日前表態參選彰化縣長，有望將對決民進黨候選人、綠委陳素月。不過，謝衣鳳一宣布參選，外界立刻聚焦在其胞弟謝典霖的動向上。謝典霖現為彰化縣議會議長，他日前公開表示...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 5
(影) 中國怒跳腳 ! 索馬利蘭「舉國狂歡」迎以色列承認 網: 台灣早已建交
[Newtalk新聞] 以色列總理納坦雅胡於 26 日透過社群媒體宣布，以色列正式承認位於非洲之角的索馬利蘭共和國為「獨立主權國家」，並邀請索馬利蘭總統訪問以色列，成為全球首個與索馬利蘭相互正式承認的國家。此舉迅速引發國際社會關注。 對此，歐盟於今日回應指出，索馬利亞的主權與領土完整應受到尊重，呼籲各方透過對話方式處理分歧，避免加劇地區緊張情勢。歐盟立場顯示，國際主流社會仍未改變對索馬利蘭地位的基本認定。 當地時間 26 日，以色列總理辦公室發布聲明，宣布承認索馬利蘭共和國的主權，並準備與該國構建外交關係。 圖：翻攝自 @Israelwaronhama X 帳號 索馬利蘭原為英國殖民地，1960 年脫離英國後與索馬利亞合併，但在索馬利亞中央政權於 1991 年崩潰、內戰爆發後，索馬利蘭於同年 5 月單方面宣布獨立，成立「索馬利蘭共和國」。三十多年來，索馬利蘭建立了自己的政府、議會、軍隊與警察體系，並發行獨立貨幣「索馬利蘭先令」，實際上處於「事實獨立、法理未定」的狀態。 索馬利蘭舉國歡慶。圖:翻攝自@Israelwaronhama 對於以色列此時宣布承認索馬利蘭，索馬利亞政府官員於 27新頭殼 ・ 21 小時前 ・ 1
讓數字說話！許宇甄：公教年改僅是「止血」 警告「別想把手伸進立法院」
[Newtalk新聞] 立法院日前通過修法，決定停止持續調降公教人員退休金，引發執政黨強烈反彈，並揚言將聲請釋憲。對此，國民黨立委許宇甄今（28）日透過臉書發文指出，民進黨對於年金改革的態度前後矛盾，質疑「當年可以大砍，現在為何不能停？」 許宇甄表示，民進黨當年憑藉國會多數強勢推動年金改革，對軍公教退休金進行大幅調降，如今立法院依新民意結構決定「止血」，卻被指為違憲，這樣的「雙重標準」令人難以理解。 她指出，年改初期由考試院與年改會提出的版本，原本規畫為15年逐步調降，最高所得替代率維持在75%；但民進黨當年主導通過的版本，卻縮短為10年內降至62.5%，幅度與速度均更為激進。相較之下，此次立法院修法僅是停止後續調降，所得替代率最高維持在71.5%，不僅低於考試院原先建議，也未超出年改會原有架構。 許宇甄認為，這次修法並非否定改革，而是針對當年過度傾斜的制度設計進行修正，使整體制度更符合比例原則與公平正義。 針對行政院揚言聲請釋憲，許宇甄也提出警告，直指退休金「調降或停止調降」本質上屬於立法政策選擇，應由國會決定。她指出，過去大法官認定年改合憲，理由正是「政策裁量與財政永續考量」；同理新頭殼 ・ 1 天前 ・ 11
黃復興黨部重新回歸？鄭麗文一句話定調
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導國民黨前主席朱立倫去年3月間宣布將備受外界矚目的特種「黃復興」黨部轉型，改為退伍軍人服務工作委員會，併入地方黨部，讓黨內軍系定義日益模糊。不過，現任主席鄭麗文在競選黨魁期間，已公開允諾再造黃復興黨部，並在上任後指派副主席季麟連籌備「黃復興再造籌備委員會」，面對外界關注是否要重啟黃復興黨部，鄭麗文今（28）日指出，黃復興黨部倒不一定是要恢復，目前不是往這個方向去做，而是重新整隊，進行再造工作。今日下午2時，鄭麗文前往台北市中正區的台大校友會館，出席連胡會20週年活動，並於會前短暫接受媒體聯訪。記者提問，下屆宜蘭縣長選舉部分，議長張勝德與責任區為宜蘭的不分區藍委吳宗憲如何協調？對此，鄭麗文說，黨內各縣市協調都大同小異，有強烈意願的參選人，會先進行黨內協調，需要一段時間，也可能會採取內參式的民調，最終若協調不成，就會進入初選程序。記者問到，季麟連透露，目前黃復興黨部正在籌備中，有初步規劃嗎？對此，鄭麗文表示，她在參選時就曾多次公開承諾，當年取消黃復興讓大家很傷心，它一直是國民黨歷史裡一支非常重要的核心的隊伍，不能夠散，而且軍人最重視的就是榮譽。她不諱言，自上任後其實在很短的時間，就有責請季麟連負責如何重整、再造黃復興黨部的工作，也順利的在推動中，倒不一定是要恢復，目前不是往這個方向去做，而是重新整隊進行再造工作，希望在未來不管是在組訓、組織以及黨的核心教育，還有未來選舉的輔選工作，他們都能夠擔負起重責大任。鄭麗文透露，就自己所知，他們可能開過幾次會了，然後全台灣的黃復興黨部併入一般黨部後，大多數是擔任地方黨部的副主委，在人事上面也有重新的調整跟整隊，現在正在積極進行再造工作。原文出處：快新聞／黃復興黨部重新回歸？鄭麗文一句話定調 更多民視新聞報導蔣萬安曾承諾「共機共艦不擾台」才辦論壇？簡舒培轟：選前騙票、選後變臉柯文哲開講1句話「惹怒20年資歷會計師」！嗆：公然唬爛雙城論壇上海市長嗨喊「兩岸一家親」 陸委會冷回：那就不要軍機艦擾台民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
公開回應中共軍演！鍾佳濱正告北京：砲火只會激起台灣人守護家園決心
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今(12/29)表示，民進黨團要正告北京：威脅換不到認同，砲火只會激起台灣人民守護家園的決心，民...FTNN新聞網 ・ 13 小時前 ・ 64
解放軍50秒短片秀海空肌肉！「加個油去台北」戲謔字幕讚：台灣那麼美
中國解放軍東部戰區昨天（29日）無預警宣布，展開「正義使命-2025」軍演，預計集結陸、海、空及火箭軍等兵力，在台海周邊進行演練；當晚還以「那麼近那麼美，隨時到台北」為題，發出50秒短片，片中字幕還提及「加個油去台北」、「這麼近、那麼美，隨時到台北」等戲謔字眼，共軍更預告，今天（30日）將在台灣周邊展開實彈射擊，要求船隻和飛行器不要進入公告的海空域。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 15
環台軍演不是跟「台灣有事」有關？ 中國官媒給答案
[Newtalk新聞] 中國人民解放軍東部戰區今（29）日宣佈，將從即日開始，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，進行代號「正義使命-2025」演習。對此，長期觀察台灣政局發展的日本學者小笠原欣幸則質疑，中共此次發動軍演，可能與日本首相高市早苗「台灣有事」言論有關。不過，中國官媒則分析，此次軍演可能與日前美對台軍售有關。 根據《央視新聞》報導，解放軍東部戰區發言人施毅陸軍大校表示，自 12 月 29 日開始，中國人民解放軍東部戰區將組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習。 施毅強調，此次軍演是對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。 面對中共軍演，小笠原欣幸在臉書發文指出，雖然此次軍演與以往相同，不過考量高市早苗近期發表「台灣有事」發言，中共此舉恐怕是要對日台合作一事提出警告意味；與去年兩次及今年四月的軍演想比，此次演習值得密切關注差異。 然而，中共官媒《環球時報》分析，此次軍演是回應美國政府於本月17日宣布新頭殼 ・ 16 小時前 ・ 7
江啟臣籲賴清德別當柯總召：總統不該是鬥雞
[NOWnews今日新聞]總統賴清德日前接受三立電視台《話時代人物》節目專訪，民眾黨以賴清德造謠藍白擁抱中共領導人習近平，要求限時道歉。立法院副院長江啟臣今天表示，賴清德不滿在野黨彈劾他、在野黨不滿被...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前 ・ 7