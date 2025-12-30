委內瑞拉譴責美國對台軍售！重申支持「一中原則」

委內瑞拉首都卡拉卡斯1輛巴士車頭懸掛的橫幅，上面印有委內瑞拉總統馬杜洛（左）和中國國家主席習近平（右）。（圖／達志／美聯社）

委內瑞拉於美東時間29日批評美國批准對台大規模軍售，並在中國發動史上最大規模的圍台實彈軍演之際，明確與北京立場保持一致。

據《南華早報》報導，委內瑞拉外交部在聲明中表示，這項軍售干涉中國內政，並違反華府所承擔的國際承諾。聲明重申，委內瑞拉支持「一個中國原則」，並指出台灣是「中國領土不可分割的一部分。」

相關言論是在華府批准1項價值約111億美元的對台軍售案後發表，這是近年來規模最大的軍售之一。這筆交易涵蓋多項先進武器系統，旨在強化台灣的軍事能力，正值美國與中國大陸因台灣地位問題而陷入緊張關係之際。

北京長期反對美國對台軍售，認為相關交易違反奠定2國外交關係基礎的中美3個聯合公報（Three Joint Communiqués）。

在軍售案宣布後，國台辦發言人陳斌華表示，這項軍售「嚴重違反」一中原則及相關聯合公報的規定，其中包括1982年8月17日的協議，美國曾在該協議中承諾逐步減少對台軍售。

陳斌華指出，這項決定嚴重損害中國的主權與安全利益，並向分裂勢力釋放錯誤訊號。他敦促華府立即停止對台供武，並停止支持島內的「台獨」勢力。

委內瑞拉的聲明幾乎完全呼應北京的立場。該國外交部表示，美國的決定「破壞中國的主權與領土完整」，並警告此舉危及戰略穩定，且「對亞太地區（Asia-Pacific region）的和平與安全構成風險。」

卡拉卡斯（Caracas，委內瑞拉首都）重申其「堅定不移地遵守」一個中國原則，並表示其承認中華人民共和國（People’s Republic of China）政府是「代表整個中華民族、包括台灣地區在內的唯一合法政府。」

委內瑞拉政府同時表達對中國的聲援，並表示相信北京能夠克服這項「由華府策劃的新挑戰」。聲明指出，儘管存在第3方的「不負責任行為」，「台灣遲早將與中華人民共和國實現統一。」

此一反應反映出委內瑞拉與中國之間密切的政治關係，特別是在2國政府同時面臨來自美國施壓的背景下。北京多次批評美國對委內瑞拉的制裁，並將華府的行動形容為單邊主義與脅迫行為的例證。

本月稍早，中國指控美國在加勒比海（Caribbean）水域扣押與委內瑞拉有關的油輪，違反國際法。在例行記者會上，中國外交部發言人林劍表示，相關攔截行動「嚴重違反國際法」，並侵害其他國家的主權與安全。

美國官員則表示，這些扣押行動是執行對委內瑞拉石油出口制裁的一部分，並將其描述為對進出該國船隻的封鎖。1名美國高階安全官員其後更暗示，委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）應該下台，進一步升高華府與卡拉卡斯之間的緊張關係。

中國持續在國際場合為委內瑞拉辯護，反對制裁並呼籲對話，同時透過長期在能源與基礎建設領域的投資，維持其作為委內瑞拉主要經濟夥伴之一的角色。

