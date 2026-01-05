維繫和平的「共識」，經常是脆弱如紙且不斷被戳。但一旦被戳破，歷史就翻篇了。

近日美國「類斬首」委內瑞拉總統馬杜洛，戳破《聯合國憲章》的核心原則，世界自此進入後聯合國時代了。全球格局從二戰後由聯合國主導的「共識」時代，轉變為多極化、地緣政治對抗、普世價值動搖、國際組織失能的轉型階段。

新年假期尚未結束，美軍精銳部隊突襲委國，逮捕馬杜洛並押解至紐約監獄，安排審訊，川普宣布接管委國，全球立刻炸鍋。二戰以來，歐美國家即便私下有各種小動作，表面上仍然尊重《聯合國憲章》。憲章明文禁止國家未經授權不得對其他國家使用武力，這是二戰的教訓，國際法的核心原則。川普的行動摧毀了它的威信與約束力。

台灣最即時的反應是：大陸會有樣學樣嗎？有人認為危機已迫在眉睫；有人粉飾太平；有人認為速戰速決倒也省錢。

平心而論，此刻地球上敢這麼無法無天的應該只有川普，大陸國家主席習近平真還差點意思。美國的底氣來自80年的霸權，擁有全球最強的軍事力量，世界金融市場的中心地位，及美元作為國際準備貨幣的價值儲藏功能，這些條件中國還在急起直追。

美國一直視中南美洲為禁臠，石油蘊藏量世界第一的委內瑞拉更是隻大肥羊。馬杜洛敢不聽話就是大罪，涉毒走私倒是其次。川普奇襲奏功，立刻放話拉美3國小心點，其堅壁清野，畫定勢力範圍的意圖非常明顯。但國力日趨耗竭的美國，回防美洲則長臂難及亞洲，川普會怎麼做？

21世紀以來，美國已是專打小國，如：阿富汗、伊拉克，不惹大國。川普更是無利不起早。我們替他撥撥算盤：台灣有半導體，有海峽，是地緣政治熱點，更是拿捏中國的利器，價值不輸委內瑞拉。但台灣離美國太遠，離中國太近，真要兵戎相見是火中取栗，智者不為。最好是先吃乾抹淨，再賣個好價錢，然後留點麻煩，抽身走人。這個盤算與現實互相印證，應該合理。

進入後聯合國時代的世界，正在重新洗牌，3強畫分勢力範圍，各國也在站隊，台灣卻想螳臂當車？科技、歷史、血緣、文化等本都是台灣利基，只要認同一中，生活方式可望不變，發展空間更無限寬廣。為何有人只會睜眼說瞎話，只想備戰，只想敗家？回想30年前尹清楓事件，難道這並非愚蠢，而是另有貓膩？

歷史已經翻篇，台灣時不我與。當3強談好條件，川普拿到他要的一切，類似的委內瑞拉事件會在台灣上演嗎？（作者為中華語文教育促進協會祕書長）