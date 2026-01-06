委內瑞拉變天股債狂飆！神秘客重押馬杜洛下台 網瘋傳操盤手竟是川普兒

記者彭光偉／綜合報導

美軍生擒委內瑞拉總統馬杜洛，川普點名哥倫比亞是下一個？陸外交部嗆：反對干涉拉美內政。（圖／翻攝自X）

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）於本月3日遭美軍突襲逮捕，消息震撼全球，隨即在金融市場引發劇烈反應。根據外媒報導，隨著馬杜洛政權倒台，市場預期委內瑞拉將重啟經濟改革與債務重組，引發卡拉卡斯證券交易所在當地週一（5日）開盤後即上演「慶祝行情」。此外，加密貨幣預測平台 Polymarket 上也出現疑似「內線交易」，有神秘帳戶在斬首行動前夕精準押注馬杜洛下台，短短一週內獲利超過 1,200%，引發外界對於情報外洩的強烈質疑。

股市與債市：壓抑已久的報復性反彈

根據路透和彭博報導，在馬杜洛被捕後的第一個交易日（1月5日），委內瑞拉卡拉卡斯證券交易所的 IBC 指數（Índice Bursátil Caracas）出現暴漲，收盤大漲 16.45%，收於 2,597.68 點。市場普遍認為，這波漲幅反映了投資人對於新政府可能解除資本管制、改善營商環境的樂觀預期。

除了股市，債券市場反應更為激烈。報導指出，委內瑞拉政府與國營石油公司（PDVSA）違約多年的主權債券，價格在單日飆升近 30%。過去因美國制裁而淪為廢紙的債券，如今因華爾街預期即將展開債務重組談判，吸引了大量不良資產投資基金（Distressed Debt Funds）進場搶籌。

Polymarket 驚見「神級操盤」：獲利 1242% 的神秘錢包

在傳統金融市場之外，未來交易預測平台 Polymarket 上的一筆交易卻引發了更大的爭議。有外媒引述知名加密貨幣觀察帳號 Lookonchain 的數據報導，一個神秘帳戶似乎「早有預感」。

報導指出，該神秘帳戶於2025年 12 月 27 日突然建立，並在接下來幾天內持續針對同一議題下注：「美國介入委內瑞拉，且馬杜洛在 1 月 31 日前下台」。在當時，市場預估此事件發生的機率僅有 6%。

該帳戶總計投入 32,538 美元（約新台幣 105 萬元）。就在川普總統週六宣布美軍成功逮捕馬杜洛後的幾小時內，該筆部位的價值瞬間暴漲至 436,759 美元（約新台幣 1,420 萬元），投資報酬率高達驚人的 1,242%。

美軍行動遭洩密？公衛專家痛批：噁心的內線交易

不僅如此，Lookonchain 還發現另外三個錢包也在馬杜洛被捕前數小時，精準押注了與委內瑞拉相關的預測選項。這些錢包均是提前數天建立並預先存入資金，且專注於賭注委內瑞拉局勢。這三個錢包合計獲利高達 630,484 美元（約新台幣 2,050 萬元）。

這場精準的交易在網路上引發討論。流行病學家與公共衛生專家 Eric Feigl-Ding 隨即在社交平台 X（前推特）上發文痛批：「這是針對馬杜洛下台的內線交易！一個可疑的新帳戶以每股約 7 美分的價格大量收購『YES』部位，入侵發生後漲到 99 美分。這真是噁心（Disgusting）。」

網路瘋傳：神秘客是川普小兒子 Barron？

還有媒體報導標題中提到，網路上有一小群人開始瘋傳這個神秘帳戶的背後主使者，可能是川普的小兒子Barron Trump。雖然此說法目前僅止於網路臆測，並無實質證據，但考慮到 Barron 過去在加密貨幣領域的活躍程度，以及此次軍事行動的高度機密性，這類陰謀論已在社群媒體上引發熱烈討論，也讓這場地緣政治風暴增添了更多懸疑色彩。

