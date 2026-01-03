委內瑞拉變天！中、俄發聲明譴責 街頭反馬洛杜民眾狂歡

即時中心／林韋慈報導

今（3）日驚爆美國對委內瑞拉展開空襲，美國總統川普公開表示已「生擒」總統馬杜洛及其夫人，並已空運出境。知情人士透露，馬杜洛夫婦正被押送至紐約，將在曼哈頓聯邦法院面臨司法指控。國際許多委內瑞拉的盟友例如伊郎、古巴、中國以及俄羅斯皆發生譴責美國，但在委國街頭也有民眾慶祝馬杜洛倒台。

據《邁阿密先驅報》（Miami Herald）與《CNN》報導，一架無任何識別標誌的飛機於美東時間清晨降落在佛羅里達州宏斯特空軍預備基地（Homestead Air Reserve Base），機上押解的正是馬杜洛夫婦。美國司法部不具名官員證實，將依據「毒品恐怖主義」（Narco-terrorism）、貪污及販毒等重罪對兩人進行羈押，並啟動司法審判程序。

對此，委內瑞拉政府做出強烈回應。副總統德爾茜·羅德里奎茲（Delcy Rodríguez）透過官方《南方電視台》（Telesur）發表聲明，痛批美方行動非執法，而是「強盜行為」與「卑劣綁架」，指控美國意圖製造權力真空，以掠奪委內瑞拉石油資源，並呼籲國際社會介入。首都街頭目前陷入混亂，反對派支持者施放煙火慶祝，但親政府武裝民兵集結誓言報復，當地治安瀕臨失控。

國際社會對此次事件反應兩極。俄羅斯與中國作為委內瑞拉長期盟友，第一時間表達強烈不滿。俄羅斯官方《塔斯社》引述克里姆林宮發言人佩斯科夫稱，美方行為是對主權國家的「公然踐踏」，並要求立即釋放馬杜洛。中國外交部則表示「震驚」，並呼籲中國公民暫勿前往委內瑞拉。

受此事件影響，拉丁美洲鄰國高度警戒。哥倫比亞《時間報》（El Tiempo）報導，波哥大當局擔憂委內瑞拉政局動盪可能引發軍隊潰散與大規模難民潮，已緊急關閉與委國長達2200公里邊境，並增派軍隊駐守。巴西《環球報》則指出，巴西外交部呼籲各方克制，避免衝突擴大，演變為區域性流血衝突。目前全球目光聚焦華盛頓即將公布的行動細節，以及委內瑞拉軍方的後續動向。













