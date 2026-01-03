委內瑞拉變天！川普「活捉」馬杜洛夫婦 中俄震怒：公然踐踏主權

記者彭光偉／綜合報導

馬杜洛遭美方逮捕。（圖／翻攝自Nicolás Maduro、Donald J. Trump臉書）

國際政局發生重大劇變！繼委內瑞拉首都加拉加斯凌晨傳出多起爆炸聲響後，美國總統川普證實，委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子西莉亞．弗洛雷斯（Cilia Flores）已遭美方逮捕，並搭乘專機飛抵美國佛羅里達州。委內瑞拉政府怒斥此舉為「綁架」，中俄兩國隨即發表聲明表達強烈抗議，拉美區域緊張情勢急遽升高。

根據《邁阿密先驅報》（Miami Herald）與《CNN》掌握的報導，一架無任何識別標誌的飛機於美東時間清晨降落在佛羅里達州的宏斯特空軍預備基地（Homestead Air Reserve Base）。報導引述美國司法部不具名官員證實，機上押解的正是馬杜洛夫婦。美方消息指出，司法部預計稍晚將召開記者會，依據「毒品恐怖主義」（Narco-terrorism）、貪污及販毒等重罪，正式對兩人進行羈押並展開司法審判程序。

廣告 廣告

針對國家元首遭美方帶走，委內瑞拉政府做出激烈回應。委國副總統德爾西．羅德里格斯（Delcy Rodríguez）透過官方《南方電視台》（Telesur）發表聲明，痛批美方的行動並非執法，而是「強盜行為」與「卑劣的綁架」。羅德里格斯指控美國意圖製造權力真空，以掠奪委內瑞拉的石油資源，並呼籲國際社會介入。而《路透社》報導指出，首都街頭目前陷入混亂，反對派支持者施放煙火慶祝，但親政府的武裝民兵則集結誓言報復，當地治安瀕臨失控。

國際社會對於這起震驚全球的逮捕行動反應兩極。作為委內瑞拉長期盟友，俄羅斯與中國第一時間表達強烈不滿。俄羅斯官方《塔斯社》引述克里姆林宮發言人佩斯科夫說法，強烈譴責美方行為是對主權國家豁免權的「公然踐踏」，並要求美方立即釋放馬杜洛。中國官方媒體《新華社》報導，中國外交部對此表示「震驚」，重申反對干涉他國內政，並呼籲美方必須保障馬杜洛的人身安全。

受此事件影響，拉丁美洲鄰國高度警戒。哥倫比亞大報《時間報》（El Tiempo）報導，波哥大當局擔憂委國政權動盪將引發軍隊潰散與大規模難民潮，已緊急下令關閉與委內瑞拉長達2200公里的邊境，並增派軍隊駐守。巴西《環球報》則指出，巴西外交部呼籲各方克制，避免衝突擴大演變為區域流血戰爭。目前全球目光聚焦於華盛頓即將公布的行動細節，以及委內瑞拉軍方接下來的動向。

更多三立新聞網報導

委內瑞拉陷權力真空！副總統急尋馬杜洛下落 前情報首長美軍行動中陣亡

川普宣布「生擒」馬杜洛夫婦！南韓總統李在明：啟動撤僑計畫

2026戰爭風險升溫！5大衝突熱區被點名 專家示警：金門成中國測試區

葉門「三國鼎立」 ！南方擬辦獨立公投 沙烏地、阿聯昔日盟友反目

