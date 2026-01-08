委內瑞拉變天！美軍活捉馬杜洛 中國發言人面對關鍵提問「沉默53秒」

國際中心／程正邦報導

中國外交部發言人林劍被問到美軍活逮馬杜洛相關問題，竟不知所措，翻資料找答案。（圖／翻攝自中國外交部網站）

隨著美軍上週末發動「絕對決心行動」突襲卡拉卡斯，並成功逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，由於馬杜洛被逮前在總統府會晤中國特使團，稱對方是兄弟，這場震撼全球的政權更迭也讓北京陷入尷尬境地。在本週一的中國外交部例行記者會上，面對美媒質疑中方代表團在空襲時的動向與立場，發言人林劍一度陷入長達 53 秒 的沉默與翻找文件，引發國際媒體與網路社群的高度關注。

委內瑞拉總統馬杜洛（右）2日在總統府會見中國特使邱小琪（左）率領的代表團，稱對方是「兄弟」。（圖取自facebook.com/NicolasMaduro）

驚魂時刻：空襲前夕中方代表團曾現身官邸

根據外電披露，在美軍凌晨發動空襲前不久，一個中國官方代表團才剛與馬杜洛進行會晤。外界高度質疑，北京是否事先掌握美軍行動，以及空襲發生瞬間，這些中方人員是否仍滯留在危險的卡拉卡斯。

美國國家廣播公司（NBC News）記者在記者會上直球對決，詢問中方能否確認代表團目前的行蹤，並追問若美方拒絕釋放馬杜洛，北京將採取何種具體後果或反制。

馬杜洛會見中國代表團當晚，睡夢中遭美軍突襲逮捕。（圖／翻攝自白宮X）

53 秒的空白：發言人「當機」式應對

面對這項極具敏感性的主權與人員安全問題，發言人林劍並未第一時間給出答覆。林劍在鏡頭前陷入長時間的沉默，期間不斷低頭翻閱手邊的「小本本」與備詢文件。整整 53 秒的時間裡，現場空氣幾乎凝結，僅剩翻紙聲。

最終林劍並未正面確認代表團的確切位置，僅以官式口吻表示：「目前尚無中方在委人員受到空襲影響的報告。」並重申中方呼籲美方停止顛覆政權，應立即釋放馬杜洛夫婦。

中國代表團是否還在委內瑞拉，林劍也無法給出正面答覆。（圖／翻攝自X平台 @Truthtellerftm）

社群發酵：是「尋找口徑」還是「無言以對」？

這段「當機」影片隨即在社群平台 X上瘋傳。不少專家認為，這反映出北京在面對突發地緣衝突時，內部決策與對外口徑尚未達成一致。

網友紛紛評論這場外交攻防，直言：「這本子裡顯然沒準備這一題」、「53 秒的空白是外交體系的真實反應」。顯然馬杜洛被捕對中方在拉美的戰略布局是重大打擊，代表團的動向涉及兩國高層默契，發言人的謹慎反映了此事的極度敏感。未來北京如何處理與新政權的關係，或是如何應對川普政府的強勢擴張，將考驗著「戰狼外交」的韌性。

