委內瑞拉變天 陸俄譴責美 公然踐踏主權

S委內瑞拉首都加拉加斯發生爆炸，濃煙滾滾升起。（路透）

本報綜合外電報導

美軍三日對委內瑞拉發動攻擊並聲稱逮獲委內瑞拉總統馬杜洛夫婦並將兩人押送離境。作為委內瑞拉長期盟友，俄羅斯與中國第一時間表達強烈不滿並痛批美國踐踏他國主權，伊朗、哥倫比亞、古巴等國領導人都同聲譴責美國極為嚴重軍攻擊行動。

斯拉卡洛塔空軍基地內的車輛被摧毀。（路透）

委內瑞拉首都卡拉卡斯三日凌晨傳出多起爆炸，許多民眾紛紛湧上街頭，驚慌奔走，且傳出多區停電，並能聽到飛機低空飛越的聲音，包含軍事設施在內的一些區域出現停電狀況。

稍早之前委國通信發表聲明，聲明裡馬杜洛指控美國對委內瑞拉發動軍事攻擊，全國進入緊急狀態。但從爆炸發生以來，委國政府只在所有電視頻道與廣播同步播出由記者宣讀的官方聲明，譴責這起攻擊行動，後來防長羅培茲公開出面譴責美國攻擊；副總統羅德里格斯在跟委內瑞拉國營電視台的通話中，要求川普總統的政府立即提供馬杜洛總統和第一夫人還活著的證據，羅德里格斯斯坦言，政府並不知曉總統和夫人兩人下落。

俄羅斯官方《塔斯社》引述克里姆林宮發言人佩斯科夫說法，強烈譴責美方行為是對主權國家豁免權的「公然踐踏」，並要求美方立即釋放馬杜洛。中國官方媒體《新華社》報導，中國外交部對此表示「震驚」，重申反對干涉他國內政，並呼籲美方必須保障馬杜洛的人身安全。

受此事件影響，拉丁美洲鄰國高度警戒。哥倫比亞當局擔憂委國政權動盪將引發軍隊潰散與大規模難民潮，已緊急下令關閉兩國邊境，並增派軍隊駐守。巴西《環球報》則指出，巴西外交部呼籲各方克制，避免衝突擴大演變為區域流血戰爭。目前全球目光聚焦於華盛頓即將公布的行動細節，以及委內瑞拉軍方接下來動向。

根據韓媒《News1》，南韓青瓦台稍早緊急發表聲明，「根據總統李在明的指示，必須徹底保護委內瑞拉當地僑民，並嚴密準備撤僑計畫，一旦必要時可以迅速執行。」