委內瑞拉變天！馬查多欲將和平獎獻川普 諾貝爾研究所回應了

國際中心／程正邦報導

委內瑞拉政壇在 2026 年伊始迎來了史無前例的巨震。隨著現任總統馬杜洛（Nicolás Maduro）於 1 月 3 日遭到美國特種部隊突襲並逮捕，長年帶領人民反抗獨裁的 2025 年諾貝爾和平獎得主、委國反對派領袖馬查多（María Corina Machado）再度成為話題焦點。她日前接受美媒專訪時，拋出「欲將獎項獻給川普」的震撼發言，不僅展現其對美方介入的感激，更引發了諾貝爾研究所的正式回應。

川普認為遭馬杜洛迫害、得到諾貝爾和平獎肯定的委內瑞拉反對派領袖馬查多的支持度不夠，要當領導人很困難。（翻攝自臉書María Corina Machado）

絕對決心行動：馬杜洛紐約受審

這場被川普（Donald Trump）稱為「輝煌勝利」的「絕對決心行動（Operation Absolute Resolve）」，徹底改寫了拉丁美洲的政治版圖。綜合外媒報導，美軍於 1 月 3 日凌晨切斷卡拉卡斯電網，以「毒品恐怖主義」罪名逮捕馬杜洛及其妻佛羅雷斯（Cilia Flores）。馬杜洛隨即被送往紐約曼哈頓聯邦法院受審，他在法庭上大喊自己是「被綁架的戰俘」，但仍無法阻止委內瑞拉政權邁向更迭。

委內瑞拉總統馬杜洛被美軍押解到紐約受審。（圖／翻攝自X平台 @Afzalgital）

馬查多的「獻禮」：感謝川普的決定性支持

在馬杜洛被俘後，馬查多接受《福斯新聞》主持人漢尼提（Sean Hannity）專訪，言談中充滿對川普政府的推崇。她表示，若能將這份象徵和平最高榮譽的獎項獻給川普，將代表委內瑞拉人民對於「重獲自由」的終極謝忱。

馬查多早在 2025 年底於奧斯陸秘密領獎時，就曾公開致敬川普為民主盟友。川普則在海湖莊園對此回應，若下週與馬查多會面時她提出此事，「將會是極大的榮幸」。

川普全程觀看「逮捕馬杜洛行動」。（圖／翻攝自川普Truth Social）

諾貝爾研究所：獎項永久性不可轉讓

面對得主欲將獎項「轉贈」或「獻祭」給爭議政治人物的舉動，挪威諾貝爾研究所（Norwegian Nobel Institute）罕見發表聲明。聲明中強調，根據諾貝爾基金會的章程，和平獎的頒發具有「最終性與永久性」，一旦委員會做出決定，獎項與得主的身分便永久掛鉤，不存在任何上訴或轉移機制。

研究所重申，委員會不會對得主獲獎後的言行發表評論，但獎項的主體權利歸屬並不會因個人意願而更動。

川普逮捕馬杜洛的行動並未獲得國際支持，外界憂心和平獎淪為政治工具。(圖/翻攝維基百科)

民主之火與大國博弈

馬查多雖然在 2024 年大選中被馬杜洛勢力打壓而無法參選，但她所支持的替代候選人岡薩雷斯（Edmundo González）被視為真正的勝選者。在 2026 年這場驚天逮捕行動後，委內瑞拉正處於建立過渡政府的關鍵期。外界分析，馬查多將和平獎與川普掛鉤，是為了在後馬杜洛時代進一步鞏固美委關係，但此舉也引發國際社會對「和平獎是否淪為政治工具」的激烈討論。

