委內瑞拉貪腐「核心中的核心」！第一夫人佛羅雷斯非單純賢內助、是「權力掮客」：比馬杜洛更精明、狡猾

美國3日閃擊委內瑞拉，逮捕委國總統馬杜洛和第一夫人佛羅雷斯，多方報導指出，佛羅雷斯高居委國貪腐結構「核心中的核心」，為政權最有影響力的「權力掮客」，不少人私下形容她「比馬杜洛更精明、更狡猾」，和馬杜洛「共治」委內瑞拉。

《紐約時報》指出，佛羅雷斯並非外界想像中的「賢內助」，而是委內瑞拉政權中最具影響力的「權力掮客」。與馬杜洛自1990年代末擔任國會議員時便是政治盟友，兩人於2013年結婚，同年馬杜洛就任總統。

外界普遍認為，佛羅雷斯是協助馬杜洛鞏固權力、整合政治基本盤的幕後推手，即使她之後未再擔任正式官職，影響力卻絲毫未減。

多名熟悉委國政治的消息人士指出，佛羅雷斯長年把持司法體系，許多法官與高層官員被指透過她的人脈網絡上位，導致司法高度政治化。有名資深檢察官直言，佛羅雷斯在委國貪腐結構「核心中的核心」，不少人私下形容她「比馬杜洛更精明、更狡猾」。

另外，全球政治風險諮詢機構「歐亞集團」（Eurasia Group）拉丁美洲事務主管葛瑞斯—塔戈也分析，佛羅雷斯形同「王位背後的策略與權力軍師」，與馬杜洛「共同治理」委內瑞拉，如今她過往累積的爭議，也成為政權瓦解關鍵「成也是她，敗也是她」。

（圖片來源：三立新聞）

