委內瑞拉購中製武器面臨「全面癱瘓」 中國外交部跳針喊：反對武力

中國外交部發言人林劍針對中國製武器癱瘓，無正面回應。(路透社)

美國總統川普派軍襲擊委內瑞拉，並逮捕前總統馬杜洛夫婦，而此次軍事行動中，委內瑞拉採用的中國製防空雷達系統面臨全面癱瘓，引發關注。日本記者昨（5日）直問中國外交部對此有何評論，發言人林劍無正面回應，只反覆稱「反對使用武力」。

委內瑞拉耗費鉅資向中國及俄羅斯採購防衛裝備，其防空網核心為中國電子科技集團（CETC）製造的雷達陣列，包含JYL-1三坐標遠程監視雷達，以及被稱為「隱身殺手」的JY-27米波雷達。其中，中國製的JY-27雷達一直被宣傳為「匿蹤戰機剋星」，委內瑞拉軍方也曾高調宣稱，該系統能有效鎖定美軍F-22與F-35隱形戰機。

不過，美軍在襲擊委內瑞拉的行動中不僅達到精準打擊，還迅速癱瘓多處重要軍事設施，令「中國製」警戒雷達形同虛設，還遭輕鬆破壞。而美軍在行動初期發動強大的電子戰（EW）攻勢時，委內瑞拉軍隊雷達螢幕瞬間被雜訊覆蓋，被反輻射導彈摧毀，導致指揮系統在開戰初期無法發揮作用，美軍戰機因此能進入委內瑞拉領空。

中國外交部昨（5日）舉行例行記者會，日本東京電視台記者詢問，委內瑞拉採購大量中國武器，「但這些裝備似乎並未在美方攻擊中發揮作用，有何評論？」對此，中國外交部發言人林劍並無正面回應，但反覆稱，中方堅定支持拉丁美洲與加勒比海和平區地位，反對在國際關係中使用或威脅使用武力，反對違反《聯合國憲章》、侵犯別國主權的霸凌行徑。





